Kazakistan Büyükelçisi ve Başkonsolosu Türkiye'nin Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
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Kazakistan Büyükelçisi ve Başkonsolosu Türkiye'nin Basın Mensuplarıyla Buluştu

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Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Türkiye'nin Basın Mensupları ile Dostluk Buluşması'nda, gazetecilerle bir araya geldi.

08.08.2024 16:26
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İSTANBUL KAZAKİSTAN Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Türkiye'nin Basın Mensupları ile Dostluk Buluşması'nda, gazetecilerle bir araya geldi.

Kazakistan Ankara Büyükelçiliği ve Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından İstanbul'da "Türkiye'nin Basın Mensupları ile Dostluk Buluşması" programı düzenlendi. Buluşmaya, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerbekulan Sapiyev ve İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul katıldı. Bakırköy'de düzenlenen programa çok sayıda medya kuruluşunun yöneticisi katıldı. Programda konuşan Büyükelçi Sapiyev, İstanbul'da bulunmaktan mutlu olduğunu, medya mensuplarıyla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Başkonsolos Amankul ise, kültür ve ortak geleneklerle dostluk buluşmasında Türkiye'nin önde gelen basın mensuplarını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Toplantıda, Kazakistan ve Türkiye medya sektörleri arasındaki iş birliği ve çalışmaların önemine vurgu yapıldı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın faaliyetlerinin de konuşulduğu buluşmada, ortak dil konusuna da değinildi.

Kazakistan Büyükelçisi ve Başkonsolosu Türkiye\'nin Basın Mensuplarıyla Buluştu
Kaynak: DHA

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