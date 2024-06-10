Kazakistan\'da Türk Halklarının Manevi Değerleri ve Kültürel Mirası Konulu Uluslararası Konferans

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Kazakistan'da "Türk halklarının manevi değerleri ve kültürel mirası" konulu uluslararası bilimsel ve metodolojik konferans yapıldı.

Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı işbirliğinde ülkenin güneyindeki Yedisu Vadisi'nde bulunan Tamgalı Devlet Açık Hava Müze Rezervi Ziyaret Merkezi'nde düzenlenen konferansa Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Kazakistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Malik Otarbayev, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Kültür Komitesi Başkanı Kümis Seyitova'nın yanı sıra Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan'ın önde gelen tarihçileri, arkeologları ve restoratörleri katıldı.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Raimkulova, burada yaptığı konuşmada, söz konusu konferansın Tamgalı petrogliflerinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilmesinin 20. yıl dönümüne ithaf edildiğini belirtti.

Bu vesileyle Türk dünyasının önde gelen uzmanlarıyla bir araya geldiklerini söyleyen Raimkulova, "Tamgalı petroglifleri, tüm Türk dünyasının ortak mirasıdır. Bu konferansın amacı da Tamgalı petroglifleri gibi diğer üye ülkelerimizde de bulunan ortak tarihi ve kültürel miraslarımızı nasıl koruyacağımıza, restorasyon çalışmalarını nasıl yapacağımıza dair konuları değerlendirmektir." dedi.

Otarbayev de konferans katılımcılarına Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in selamlarını ileterek, "Dünya medeniyetinin oluşmasında Türk halklarının büyük bir rolü var. Türk dünyasından önemli uzmanların bir araya gelmesi de Türk mirası ve kültürünün uluslararası arenadaki önemini vurgulamaktadır." ifadesini kullandı.

Konferansta Kazakistan'dan arkeolog Prof. Dr. Baurcan Baytanayev "Kazakistan'ın kutsal anıtları", Azerbaycan'dan Gobustan Milli Parkı Müdürü Vugar İsayev "Gobustan'ın kaya sanatı çalışmalarında yeni yaklaşımlar", Özbekistan'dan Mimar Prof. Dr. Mavluda Amincanova da "Özbekistan'da restorasyon okulunun özellikleri ve Türk dünyasında eserlerin korunmasına yönelik güncel sorunlar" konulu sunumlar yaptı.

"Türk halklarının manevi değerleri ve kültürel mirası" konulu uluslararası bilimsel ve metodolojik konferans, iki panelden oluştu.

Türk Restoratörler, Tarihçiler ve Mimarların İstişare Konseyinin ilk toplantısı yapıldı

Konferans kapsamında aynı zamanda Türk Kültür ve Miras Vakfının Restoratörler, Tarihçiler ve Mimarlarının İstişare Konseyi'nin ilk toplantısı da yapıldı.

Raimkulova'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Türk dünyasında mimari eserlerin korunması ve restore edilmesi ile ilgili konular ele alındı.

Konferans kapsamında 4 bin yıllık Tamgalı petrogliflerini gezen uzmanlar, 2 gün Kazakistan'ın Taraz bölgesindeki Kulan kadim kenti ile ilk "altın elbiseli adamın" bulunduğu Esik Kurganı'na da bilimsel gezi düzenleyecek.