Kazakistan'da Türk Halklarının Manevi Değerleri ve Kültürel Mirası Konulu Uluslararası Konferans - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan'da Türk Halklarının Manevi Değerleri ve Kültürel Mirası Konulu Uluslararası Konferans

Kazakistan\'da Türk Halklarının Manevi Değerleri ve Kültürel Mirası Konulu Uluslararası Konferans

Kazakistan'da Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel ve metodolojik konferansa Türk dünyasının önde gelen uzmanları katıldı. Konferans, Tamgalı petrogliflerinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilmesinin 20. yıl dönümüne ithaf edildi. Konferans kapsamında Türk Restoratörler, Tarihçiler ve Mimarların İstişare Konseyi'nin ilk toplantısı da gerçekleştirildi.

10.06.2024 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'da "Türk halklarının manevi değerleri ve kültürel mirası" konulu uluslararası bilimsel ve metodolojik konferans yapıldı.

Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı işbirliğinde ülkenin güneyindeki Yedisu Vadisi'nde bulunan Tamgalı Devlet Açık Hava Müze Rezervi Ziyaret Merkezi'nde düzenlenen konferansa Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Kazakistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Malik Otarbayev, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Kültür Komitesi Başkanı Kümis Seyitova'nın yanı sıra Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan'ın önde gelen tarihçileri, arkeologları ve restoratörleri katıldı.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Raimkulova, burada yaptığı konuşmada, söz konusu konferansın Tamgalı petrogliflerinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilmesinin 20. yıl dönümüne ithaf edildiğini belirtti.

Bu vesileyle Türk dünyasının önde gelen uzmanlarıyla bir araya geldiklerini söyleyen Raimkulova, "Tamgalı petroglifleri, tüm Türk dünyasının ortak mirasıdır. Bu konferansın amacı da Tamgalı petroglifleri gibi diğer üye ülkelerimizde de bulunan ortak tarihi ve kültürel miraslarımızı nasıl koruyacağımıza, restorasyon çalışmalarını nasıl yapacağımıza dair konuları değerlendirmektir." dedi.

Otarbayev de konferans katılımcılarına Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in selamlarını ileterek, "Dünya medeniyetinin oluşmasında Türk halklarının büyük bir rolü var. Türk dünyasından önemli uzmanların bir araya gelmesi de Türk mirası ve kültürünün uluslararası arenadaki önemini vurgulamaktadır." ifadesini kullandı.

Konferansta Kazakistan'dan arkeolog Prof. Dr. Baurcan Baytanayev "Kazakistan'ın kutsal anıtları", Azerbaycan'dan Gobustan Milli Parkı Müdürü Vugar İsayev "Gobustan'ın kaya sanatı çalışmalarında yeni yaklaşımlar", Özbekistan'dan Mimar Prof. Dr. Mavluda Amincanova da "Özbekistan'da restorasyon okulunun özellikleri ve Türk dünyasında eserlerin korunmasına yönelik güncel sorunlar" konulu sunumlar yaptı.

"Türk halklarının manevi değerleri ve kültürel mirası" konulu uluslararası bilimsel ve metodolojik konferans, iki panelden oluştu.

Türk Restoratörler, Tarihçiler ve Mimarların İstişare Konseyinin ilk toplantısı yapıldı

Konferans kapsamında aynı zamanda Türk Kültür ve Miras Vakfının Restoratörler, Tarihçiler ve Mimarlarının İstişare Konseyi'nin ilk toplantısı da yapıldı.

Raimkulova'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Türk dünyasında mimari eserlerin korunması ve restore edilmesi ile ilgili konular ele alındı.

Konferans kapsamında 4 bin yıllık Tamgalı petrogliflerini gezen uzmanlar, 2 gün Kazakistan'ın Taraz bölgesindeki Kulan kadim kenti ile ilk "altın elbiseli adamın" bulunduğu Esik Kurganı'na da bilimsel gezi düzenleyecek.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Konferans, Türkiye, Mimar, Dünya, Miras, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Türk Halklarının Manevi Değerleri ve Kültürel Mirası Konulu Uluslararası Konferans - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:05:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kazakistan'da Türk Halklarının Manevi Değerleri ve Kültürel Mirası Konulu Uluslararası Konferans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement