Kazakistan'dan Gazze'ye Barış Desteği

19.02.2026 21:01
Cumhurbaşkanı Tokayev, Gazze Barış Kurulu'na mali destek sağlamaya ve insani yardım yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gelecekte ülkesinin Gazze Barış Kurulu'nun farklı düzey ve ölçeklerdeki toplantılarına ev sahipliği yapabileceğini söyleyerek, "Barış Kurulu'na gecikmeksizin önemli miktarda mali kaynak sağlamaya hazırız." dedi.

Tokayev, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapılan Gazze Barış Kurulu'nın ilk toplantısında konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın küresel barış ve istikrarın teşvik edilmesine yönelik açık vizyonu ve ileri görüşlü yaklaşımının, Kazakistan'ın Barış Kurulu'na katılmasına ilham verdiğini belirten Tokayev, "Dünya daha önce böyle bir adım görmemiştir. Bu girişim gerçekten emsalsizdir." ifadesini kullandı.

Kasım Cömert Tokayev, "inşa yoluyla barış"ın son derece yenilikçi bir kavram olduğunu ve bu nedenle Trump'ın kalıcı barışın somut adımlar üzerine inşa edilmesi gerektiği yönündeki inancını desteklediklerini dile getirerek, "Barış Kurulu'na gecikmeksizin önemli miktarda mali kaynak sağlamaya hazırız." bilgisini paylaştı.

Kazakistan'ın güçlü referanslara sahip uluslararası şirketler aracılığıyla Gazze'nin restorasyon ve yeniden inşa sürecine katılmaya da istekli olduğunu kaydeden Tokayev, "Büyük ölçüde hükümetimiz tarafından finanse edilecek program, altyapı, konut ve yaşam alanları, okullar, hastaneler ve diğer temel sivil tesislerin inşasının yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarını da kapsayabilir." diye konuştu.

500 Filistinli öğrenciye burs sağlanacak

Tokayev, dünyanın önde gelen buğday üreticilerinden biri olarak ülkesinin Gazze'ye insani yardım sağlamaya hazır olduğunu da bildirdi.

Kazakistan'ın ayrıca beş yıllık bir dönem için 500 Filistinli öğrenciye ülkesindeki üniversitelerde eğitim almaları için burs sunmayı planladığını aktaran Tokayev, bunun yanı sıra e-devlet alanındaki başarılı deneyimlerini paylaşmaya da hazır olduklarını açıkladı.

Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın sağlık birlikleri dahil olmak üzere askeri personelini konuşlandırmaya ve Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ne gözlemciler göndererek, Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) destek vermeye istekli olduğunu da belirtti.

Orta Doğu'da sürdürülebilir kalkınma, barış, işbirliği ve karşılıklı güveni teşvik etmek amacıyla Kazakistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katıldığını hatırlatan Tokayev, şunları dile getirdi:

"Bu önemli adım, Barış Kurulu'nun yüce misyonuyla tam uyum içindedir. Bu girişimlerle birlikte, Orta Doğu'da barış ve güvenliğin teşvik edilmesi ile bölgede ve ötesinde ekonomik ve insani işbirliğinin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturabilir."

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Gazze Barış Kurulu'nun küresel kapsamına işaret etti ve ülkesinin gelecekte Kurul'un farklı düzey ve ölçeklerdeki toplantılarına ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Tokayev, ayrıca barış inşasına yönelik üstün çaba ve başarıları takdir etmek amacıyla Barış Kurulu bünyesinde özel bir "Başkan Trump Ödülü" tesis edilmesini önerdi.

Kaynak: AA

Kazakistan'dan Gazze'ye Barış Desteği
