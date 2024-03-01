Kazakistanlı Hattat Asilbek Orınbasar, Eserlerini Astana\'da Sergiledi

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Ünlü Türk hattatlardan icazet alan, Orta Asya'daki tek hattat Kazakistanlı Asilbek Orınbasar, eserlerini başkent Astana'da tanıttı.

Kazak hattat Orınbasar, eserlerini başkent Astana'daki Maksut Narikbayev Üniversitesinde sergiledi.

Ünlü Türk hattatlar Hasan Çelebi, Mümtaz Seçkin Durdu, Ferhat Kurlu ve Ahmet Koçak'ın öğrencisi olan Orınbasar, sadece ülkesinde değil İngiltere, Rusya, Malezya, Moğolistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da da ilgiyle takip ediliyor.

İstanbul'da 2022'de İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinde (IRCICA) hat sanatı icazetini alan Orınbasar, hikayesini AA muhabirine anlattı.

Orınbasar, Kazakistan'ın Almatı kentinde 1984'te dünyaya geldiğini, ilk hat sanatı dersini üniversite öğrencisiyken Mısırlı bir hocadan aldığını söyledi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre camide imamlık yaptığını belirten Orınbasar, daha öğrenciyken ilgilenmeye başladığı hat sanatını geliştirmek için Mısır'a yerleştiğini anlattı.

Orınbasar, Mısır'da eğitim aldıktan sonra Kazakistan'a döndüğünü ve buradaki camileri güzel yazılarıyla süslemeye başladığını ifade etti.

Hat sanatında ustalaşmak için 2010'da Türkiye'ye gitme kararı aldığını belirten Orınbasar, "İstanbul'da hayatımda dönüm noktası olabilecek hattatlarla tanışma imkanı buldum. Bunlar Hasan Çelebi, Mümtaz Seçkin Durdu, Ferhat Kurlu ve Ahmet Koçak'tı. Böylesine usta isimlerden ders alma imkanını sahip olduğum için çok şanslıyım." diye konuştu.

Kazak hattat Orınbasar, 2022'de hat sanatı icazetini aldığını belirterek "İcazet, İslam bilimlerinde verilen ruhsat belgesidir. Artık bir mesleği diğerlerine de öğretebilecek seviyeye ulaştığında ustadan çırağına veriliyor. Hat sanatında bu icazeti almak için 12 yıl boyunca çalıştım ve sonunda Hasan Çelebi, Mümtaz Seçkin Durdu, Ferhat Kurlu ve Ahmet Koçak gibi isimlerin imzasının yer aldığı hat icazetimi aldım." ifadelerini kullandı.

"Hattatların reisi' kabul edilen Hasan Çelebi'nin öğrencisi olmanın gururunu yaşıyorum"

Hat sanatında icazet alan, Orta Asya'daki tek hattat olduğuna dikkati çeken Orınbasar, Kazakistan bayrağının rengiyle uyumlu 22 karat altın kullanarak süslenen icazetinin, genç hattatlara ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Kazak hattat Orınbasar, Astana'daki sergisinde, ülkesinde bir kişinin özel koleksiyonunda bulunan Hasan Çelebi'nin eserine de yer verdiğini aktararak "Hocama minnettarım. 'Hattatların reisi' kabul edilen Hasan Çelebi'nin dünyadaki 500'den fazla öğrencisi arasında Orta Asya'daki tek öğrencisi olmanın gururunu yaşıyorum." dedi.

Almatı'daki Abu Hanife Medresesinde genç hattatlar yetiştirdiğini anlatan Orınbasar, "Ülkemizde hat sanatına ilgi yüksek. Sergime gelenler de çoğunlukla gençler. Kendi isimlerini bana yazdırmak için sıraya girdiler." diye konuştu.