Kazımpaşa İlkokulu, Bitlis'te 101 yıldır aynı tarihi binada öğrenci yetiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kazımpaşa İlkokulu, Bitlis'te 101 yıldır aynı tarihi binada öğrenci yetiştiriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1925'te Numune Mektebi adıyla eğitime başlayan Kazımpaşa İlkokulu, Bitlis'te 101 yıldır aynı tarihi binada eğitim veriyor. 2025'te Eren Holding tarafından restore edilen okul, 86 öğrenci ve 6 öğretmenle faaliyetlerini sürdürüyor.

ŞENER TOKTAŞ/ BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'in ilk mektebi olarak bilinen ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana kentin eğitim hayatına tanıklık eden Kazımpaşa İlkokulu, 101 yıldır aynı tarihi binada yeni nesiller yetiştiriyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" başlıklı dosyasının bu bölümünde, Bitlis'te Cumhuriyet'in ilk yıllarında başladığı eğitim faaliyetlerini 101 yıllık tarihi binasında sürdüren Kazımpaşa İlkokulu ele alındı.

Kent merkezinde 1924'te dönemin Bitlis Valisi Kazım Dirik tarafından geleneksel taş işçiliğiyle inşa edilen iki katlı 6 derslikli okul, 1925 yılında "Numune Mektebi" adıyla eğitim hayatına başladı.

Daha sonra "Kazımpaşa" adıyla eğitim faaliyetlerini sürdüren okulun tarihi binası kentin en önemli mimari yapıları arasında yer aldı.

1940 ve 1988'de çeşitli onarımlardan geçirilen okul binası, 2025'te de Eren Holding tarafından gerçekleştirilen kapsamlı restorasyonla tarihi dokusu korunarak yenilendi.

101 yıldır aynı binada öğrencilerini yetiştiren okul, binlerce Bitlisli çocuğun eğitim hayatının ilk durağı oldu. Kentin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında iz bırakan çok sayıda bürokrat, siyasetçi, esnaf, öğretmen ve iş insanı bu okuldan mezun oldu.

Bitlis'in eğitim hafızasında önemli yer tutan okul, asırlık binasında 86 öğrencisi ve 6 öğretmeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor.

"101 yıl önce yakılan ilim meşalesini aynı inançla geleceğe taşıyoruz"

Kazımpaşa İlkokulu Müdürü Ahmet Kaplan, AA muhabirine, temelleri 1924'te atılan okulun 1925'te kapılarını öğrencilere açtığını söyledi.

Okulun taş bir binadan ibaret olmadığını, bu toprakların eğitim hafızası ve asırlık çınarı olduğunu belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"Bu tarihi kapıdan içeri adım attığınızda Bitlis'in yaşayan hafızasına tanıklık ediyorsunuz. Kentimizin ilk mektebi bu okulda müdürlük yapmak, tarihe ilgi duyan biri olarak benim için tarif edilemez bir gurur ve büyük bir sorumluluk. Okulumuzda eğitim gören 86 öğrencimiz, 6 fedakar öğretmenimiz ve diğer personelle 101 yıl önce yakılan o ilim meşalesini aynı inançla geleceğe taşıyoruz."

Okulda 6 dersliğin yanı sıra modern bir kütüphanenin bulunduğunu anlatan Kaplan, asırlık taş duvarların arasında geçmişin köklü mirası ile geleceğin modern eğitim anlayışının bütünlüğünü sağladıklarını kaydetti.

En büyük iddialarının tarihi korurken çağın gerekliliklerini de yakalamak olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları söyledi:

"Çocuklarımız binanın kültürünü soluyarak büyürken, dijital dünyanın ve modern bilimin imkanlarıyla okulumuzu donatıyoruz. Öğrencilerimiz de okulumuzla ilgili bu eşsiz sentezin farkında. Bunu davranışlarına yansıttıklarını, geçmişin değerlerine sahip çıktıklarını ve tarihi mirası koruduklarını gözlemleyebiliyoruz. Eski mezunlara baktığımızda ülkemize yön veren akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, saygın bürokratlar ve vizyoner iş insanları yetiştirdiğini görebiliyoruz. Öğrencilerimizin gözlerine baktığımızda eski mezunlarımızdaki azmi ve başarı ışığını görebiliyorum. Dün başardık, bugün de o köklü gelenekle yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz."

Geleceğe eksiksiz aktarabilmek için tarihi mirasa sahip çıkmaları gerektiğini ifade eden Kaplan, "Tarihi dokusunu koruyarak gerçekleştirdiği restorasyonla bu eseri ilimize kazandıran okulumuzun yetiştirdiği değerli şahsiyetlerden Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e şahsım, öğretmenlerim ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz adına teşekkür ederim. Kazımpaşa İlkokulu, dün olduğu gibi bugün de yarın da ışık saçmaya devam edecek." diye konuştu.

"Kentsel hafızamızın önemli bir simgesidir"

Kazımpaşa İlkokulundan mezun olan Sefa Kara ise ilin hafızasında önemli bir yer edinen okulun önemli bir tarihi yapı statüsünde olduğunu belirterek, "Okulumuzda birçok ilim adamı, sanatçı, hukukçu, öğretmen ve doktor yetişmiştir. Kültürümüzün ve geleneğimizin eğitim meşalesi olmakla beraber aynı zamanda kentsel hafızamızın da önemli simgesidir." dedi.

Kaynak: AA
Kültür SanatEren HoldingBitlisKültürEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Alışverişte taksit sınırları değişti Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat
Eskişehir’de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi Eskişehir'de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
Real Madrid tribünleri, Leipzig’e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı Real Madrid tribünleri, Leipzig'e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto İşte nedeni
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni
11:36
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül’ün koruması da gözaltına alındı
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması da gözaltına alındı
11:06
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası
Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
10:32
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 12:32:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kazımpaşa İlkokulu, Bitlis'te 101 yıldır aynı tarihi binada öğrenci yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei