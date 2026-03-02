Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Ordulularla İftar Sofrasında Buluştu

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Ordulularla bir araya geldi. Programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Akkuş Damyeri Tuzak Yeşilgüneycik ve Civar Köyleri Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile çok sayıda Ordulu vatandaşla buluştu.

İftar programına Özarslan'ın yanı sıra önceki dönem İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 2022–2024 Zagreb Büyükelçisi ve önceki dönem Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Baday, Keçiören Belediye Meclis Üyesi Ferudun Ergül, Ordu Ünye Belediye Meclis Üyesi İsa Türk, AK Parti Keçiören İlçe Başkanvekili İsmail Özel, AK Parti Akkuş İlçe Başkanı İbrahim Demir, Anadolu Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Duman, Akkuş Damyeri Tuzak Yeşilgüneycik Civar Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Sinan Yapar, Kızılelma Dernek Başkanı Recep Demirci, Ordu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Resul Demir, Ankara Akkuş Çavdar Derneği Başkanı Metin Yılmaz, Ordu Akkuş Karaçal Dernek Başkanı Mustafa Konaş, Akdayder Dernek Başkanı İlhami Küçük, Ortabölme Dernek Başkanı Mehmet Polat, Konak Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Meryem Karataş, STK temsilcileri, Ordulu dernek ve federasyon yöneticileri, muhtarlar, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda Ordulu vatandaş katıldı.

Programda konuşan Özarslan, Keçiören'de ayrım yapmaksızın her kesime eşit hizmet sunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Parti rozetine bakmaksızın, kapımıza kim gelirse gelsin, halka hizmet Hakk'a hizmettiranlayışıyla hizmet ediyoruz"

"Bugün de sizin gibi kıymetli hemşehrilerimizle bir arada iftar yapmanın feyzini, bereketini ve onurunu yaşıyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun ki bugün üzerinde yaşadığımız bir vatan coğrafyamız var. Bu topraklar öyle kolay kazanılmamıştır. Bu toprakların tarih kokan bir kültürü, iman dolu bir geçmişi vardır. Nasıl ki Hoca Ahmet Yesevi ve Horasan erenleri Anadolu coğrafyasını ilmik ilmik dokurken hem Türkleştirmiş hem İslamlaştırmışsa, bizlere de büyük bir emanet ve bir dava bırakmışlardır. Bu davanın adı insanlık davasıdır. Bu davanın adı Nizam-ı Alem, İ'la-yı Kelimetullah davasıdır. Keçiören'imizde halkımıza söz verdik. Parti rozetine bakmaksızın, kapımıza kim gelirse gelsin, oy veren ya da vermeyen ayrımı yapmadan, 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla hizmet ediyoruz. Elhamdülillah, bizim bulunduğumuz yerde kimse yatağa aç girmiyor. Kimse üşüyerek, titreyerek yatağa girmiyor. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sabah evladı okula gidemiyorsa servis desteğini sağlıyoruz. Engellimize sahip çıkıyoruz. Bütün bunları hak dava anlayışıyla, sorumluluğumuzun bilinciyle yapıyoruz. Biz kimsenin başına baş olmaya değil, herkese hizmetkar olmaya geldik. Ordulu hemşehrilerimiz bizim başımızın tacıdır. Ne mutlu Türk'üm diyene."

"Aynı değerler etrafında kenetlenmemiz en büyük zenginliğimizdir"

Önceki dönem İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de ramazan ayının birlik, paylaşma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, "Keçiören Belediye Başkanımız ve ekibinin ev sahipliğinde derneğimizin daveti üzerine bir araya gelmiş bulunuyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, huşu içinde iftar açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen başta dernek yöneticilerimiz olmak üzere, önceki dönem başkanlarımıza ve bugün hizmet yarışını sürdüren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ankara'da yaşayan Ordulu hemşehrilerimizin bu tür programlarda bir araya gelmesi, dayanışmamız ve kardeşliğimiz adına son derece kıymetlidir. Ramazan ayı; birlik, paylaşma ve kardeşlik ayıdır. Bu akşam aynı sofrada buluşmamız, aynı duaya 'Amin' dememiz, aynı değerler etrafında kenetlenmemiz en büyük zenginliğimizdir" ifadelerini kullandı.

"Keçiören'de her zaman güçlü bir hemşehri dayanışması görüyoruz"

2022–2024 Zagreb Büyükelçisi ve önceki dönem Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, iftar sofrasında bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Keçiören Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde bir araya gelmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ramazanın manevi iklimini hep birlikte paylaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Keçiören'de yaşayan Akkuşlu hemşerilerimizin ortaya koyduğu dayanışma ve kardeşlik duygusu gerçekten takdire şayandır. Bulundukları her yere değer katan, katkı sunan hemşehrilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Keçiören'de her zaman güçlü bir hemşehri dayanışması görüyoruz. Bu birliktelik, sadece sosyal bir buluşma değil; aynı zamanda ortak değerler etrafında kenetlenmenin en güzel örneğidir. Bu güzel tabloya öncülük eden Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

"Keçiören sıradan bir ilçe değildir"

AK Parti Keçiören İlçe Başkanvekili İsmail Özel, "Bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Aynı sofrada buluştuğumuz bu ramazan akşamları, kardeşliğimizi pekiştiren en önemli vesilelerdir. Bir olacağız, beraber olacağız, güçlü Türkiye yolunda omuz omuza yürüyeceğiz. Keçiören sıradan bir ilçe değildir; büyük ve güçlü bir ilçedir. Bu ilçeye hizmet etmek bir onurdur" diye konuştu.

AK Parti Akkuş İlçe Başkanı İbrahim Demir, katılımcıları selamlayarak, ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

"Ordulular olarak her zaman birlik ve dayanışma içinde olduk"

Anadolu Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Duman, "Bizleri bir araya getiren dernek yönetimimize ve ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'a teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir birliktelikte hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biz Ordulular olarak her zaman birlik ve dayanışma içinde olduk" ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberlik içinde yürümeye devam ediyoruz"

Akkuş Damyeri Tuzak Yeşilgüneycik Civar Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Sinan Yapar, "Çıktığımız bu yolda omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde yürümeye; dayanışmamızı güçlendirerek büyümeye devam ediyoruz. Başta Keçiören Belediye Başkanımız olmak üzere, bakanlarımıza, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve uzaktan yakından katılım sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.