Keçiören Belediyesi Kırıkkaleli Vatandaşları İftar Sofrasında Buluşturdu

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, Ankara'da yaşayan Kırıkkaleli vatandaşları iftar sofrasında bir araya getirdi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Keçiören, Anadolu'nun kalbidir. Burada kibir, ayrımcılık ve ötekileştirme olmaz" dedi.

Özarslan'ın ev sahipliğinde Kırıkkaleli vatandaşların katılımıyla Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında dualarla oruçlar açıldı.

Programa, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Halime Polat, 20. dönem Kırıkkale Milletvekili Recep Mızrak, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, AK Parti Ankara İl Teşkilat Başkanı Erhan Sarıgöl, DEVA Partisi GMYK Üyesi Hanifi Özkan, İYİ Parti Ankara İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cemal Sertkaya, Dünya Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Yücekaya, Sinoplular Federasyonu Genel Başkanı Kenan Güllü, Kırıkkaleliler Vakfı Başkan Yardımcısı Halil Canöz ile bölge dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda katılımcılara seslenen Özarslan, şunları söyledi:

"Ramazan ayınız mübarek olsun. Geçen yıl da sizlerle iftar sofralarında beraberdik. O zaman seçim arifesindeydik ve sizlere projelerimizi anlatarak Keçiören'i yönetmeye talip olduğumuzu söyledik. Bugün de aynı inanç ve azimle karşınızdayız. Keçiören, Anadolu'nun kalbidir. Burada kibir, ayrımcılık ve ötekileştirme olmaz. Kırıkkale'den Çorum'a, Yozgat'tan Sivas'a, Doğu'dan Karadeniz'e kadar farklı illerden gelen vatandaşlarımızla birlik içinde yaşıyoruz. Biz dayanışma ruhuna sahip bir milletin evlatlarıyız."

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Ramazan sofraları, birlik ve beraberliğin tesis edilmesi, kardeşlik bağlarının güçlenmesi için büyük öneme sahip. Bugün bizleri bir araya getiren, Keçiören'in çalışkan ve hizmet odaklı Belediye Başkanı Sayın Dr. Mesut Özarslan'a şükranlarımı sunuyorum. Mesut Başkanımız Keçiören için büyük bir şans" dedi.

Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser, "Bu mübarek günde burada bulunan herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah, Ramazan Bayramı vesilesiyle tüm İslam aleminin dualarını ve niyetlerini kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cemal Sertkaya, "Bugün binlerce kişinin davetimize icabet etmesi bizleri mutlu etti. Bu imkanı sağlayan Keçiören Belediye Başkanım Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür ediyorum. Kendisi çok gayretli ve çalışkan. Göreve geldiği günden bu yana Keçiören'in eksiklerine hızla çözüm üretiyor, bizler de bunu takdirle takip ediyoruz. Mesut Başkanımız gibi çalışkan ve dürüst insanların her zaman yanındayız" diye konuştu.

Dünya Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Yücekaya, "Bu mübarek ayın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. En güzel toplumlar, birlik ve beraberlik içinde hareket eden, örgütlü toplumlardır. Bir araya gelmek bir başlangıçtır, bir arada olmak ilerlemek ve başarıdır" dedi.

Kırıkkaleliler Vakfı Başkan Yardımcısı Halil Canöz, "Keçiören Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar programına Kırıkkaleliler Vakfı olarak katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ramazan sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, saygı ve hoşgörü ile bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.