Keçiören Belediyesi Kırıkkaleli Vatandaşları İftar Sofrasında Buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keçiören Belediyesi Kırıkkaleli Vatandaşları İftar Sofrasında Buluşturdu

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen iftar etkinliğinde, Kırıkkaleli vatandaşlar bir araya geldi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Ramazan ayının önemini dile getirdi.

24.03.2025 12:37  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, Ankara'da yaşayan Kırıkkaleli vatandaşları iftar sofrasında bir araya getirdi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Keçiören, Anadolu'nun kalbidir. Burada kibir, ayrımcılık ve ötekileştirme olmaz" dedi.

Özarslan'ın ev sahipliğinde Kırıkkaleli vatandaşların katılımıyla Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında dualarla oruçlar açıldı.

Programa, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Halime Polat, 20. dönem Kırıkkale Milletvekili Recep Mızrak, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, AK Parti Ankara İl Teşkilat Başkanı Erhan Sarıgöl, DEVA Partisi GMYK Üyesi Hanifi Özkan, İYİ Parti Ankara İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cemal Sertkaya, Dünya Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Yücekaya, Sinoplular Federasyonu Genel Başkanı Kenan Güllü, Kırıkkaleliler Vakfı Başkan Yardımcısı Halil Canöz ile bölge dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda katılımcılara seslenen Özarslan, şunları söyledi:

"Ramazan ayınız mübarek olsun. Geçen yıl da sizlerle iftar sofralarında beraberdik. O zaman seçim arifesindeydik ve sizlere projelerimizi anlatarak Keçiören'i yönetmeye talip olduğumuzu söyledik. Bugün de aynı inanç ve azimle karşınızdayız. Keçiören, Anadolu'nun kalbidir. Burada kibir, ayrımcılık ve ötekileştirme olmaz. Kırıkkale'den Çorum'a, Yozgat'tan Sivas'a, Doğu'dan Karadeniz'e kadar farklı illerden gelen vatandaşlarımızla birlik içinde yaşıyoruz. Biz dayanışma ruhuna sahip bir milletin evlatlarıyız."

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Ramazan sofraları, birlik ve beraberliğin tesis edilmesi, kardeşlik bağlarının güçlenmesi için büyük öneme sahip. Bugün bizleri bir araya getiren, Keçiören'in çalışkan ve hizmet odaklı Belediye Başkanı Sayın Dr. Mesut Özarslan'a şükranlarımı sunuyorum. Mesut Başkanımız Keçiören için büyük bir şans" dedi.

Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser, "Bu mübarek günde burada bulunan herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah, Ramazan Bayramı vesilesiyle tüm İslam aleminin dualarını ve niyetlerini kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cemal Sertkaya, "Bugün binlerce kişinin davetimize icabet etmesi bizleri mutlu etti. Bu imkanı sağlayan Keçiören Belediye Başkanım Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür ediyorum. Kendisi çok gayretli ve çalışkan. Göreve geldiği günden bu yana Keçiören'in eksiklerine hızla çözüm üretiyor, bizler de bunu takdirle takip ediyoruz. Mesut Başkanımız gibi çalışkan ve dürüst insanların her zaman yanındayız" diye konuştu.

Dünya Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Yücekaya, "Bu mübarek ayın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. En güzel toplumlar, birlik ve beraberlik içinde hareket eden, örgütlü toplumlardır. Bir araya gelmek bir başlangıçtır, bir arada olmak ilerlemek ve başarıdır" dedi.

Kırıkkaleliler Vakfı Başkan Yardımcısı Halil Canöz, "Keçiören Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar programına Kırıkkaleliler Vakfı olarak katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ramazan sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, saygı ve hoşgörü ile bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mesut Özarslan, Kırıkkale, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Kırıkkaleli Vatandaşları İftar Sofrasında Buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:41:00. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi Kırıkkaleli Vatandaşları İftar Sofrasında Buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement