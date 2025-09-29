Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı - Son Dakika
Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı

Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı
29.09.2025 12:49
Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı
Haber Videosu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, kedileri nedeniyle komşularıyla husumet yaşayan Nihal Aras, anne ile oğlunun saldırısına uğradı. Aldığı yumruk darbesi sonrası Aras'ın burnu kırılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Nihal Aras (49), oturduğu binanın bahçesinde beslediği kediler nedeniyle arasında husumet bulunan komşusu N.S ve onun oğlu S.S. tarafından darbedildi. S.S.'nin yumruk attığı Nihal Aras'ın burnu kırılırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

KEDİ TARTIŞMASI KAVGAYLA BİTTİ

Olay, 3 Ağustos'ta Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Nihal Aras, oturduğu binanın girişinde, yaklaşık 3 yıldır bahçede beslediği kediler nedeniyle aralarında husumet bulunan komşusu N.S., eşi ve oğlu ile karşılaştı. Nihal Aras, iddiaya göre sokak köpeklerinin içeriye girip kedilere zarar vermemesi için kapalı tutulmasını istediği binanın giriş kapısını açık bırakan komşusuna tepki gösterdi.

Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı

KADINA YUMRUK ATTI

Nihal Aras, binaya girerken, komşusu N.S., oğlu ve eşi de peşinden gitti. N.S. Nihal Aras'ı eve gireceği sırada saçından tutup dışarıya çıkarırken, oğlu S.S. de yumruk attı. Aldığı darbelerle yere yığılan Nihal Aras, hastaneye kaldırıldı. Burnu kırıldığı belirlenen Nihal Aras, tedavisinin ardından şikayetçi oldu. N.S. ve oğlu S.S., polis merkezinde ifade verdi.

Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Nihal Aras'ın, evine gireceği sırada peşinden gelen N.S. ve oğlu S.S.'nin saldırısına uğradığı, S.S'nin kadına yumruk attığı görüldü.

Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı

"HAYATIM TEHLİKE ALTINDA

Nihal Aras, "Kapıdan girerken hanımefendi bana çok ağır hakaretler etti; 'Bugün seni öldüreceğiz, kaçacağız, gideceğiz' dedi. Ben de 'Buyurun bekliyorum' derken, oğlu ve annesi hemen fırladılar. Annesi saçımın arkasından tuttu, oğlu alttan yumrukladı. Babası, 'Hızınızı almadınız mı daha' dedi; ondan sonra da ayırmaya çalıştı. İlk kapının önünde vurdular. Sonra eve aldılar beni; evde tekme tokat. Burnum 3 yerden kırık. Darp raporum var. Vücudumda kırıklar var ve psikolojim bozuldu. Şikayetçi oldum. Ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. 57 gündür dosyanın savcılığa gitmesini bekliyorum. Benim hayatım tehlike altında. Ben adalete güveniyorum. Lütfen artık bir şeyleri olsun. Yoksa benim bugün yarın gerçekten ölüm haberimi alacaksınız" dedi.

Nihal Aras, arka bahçede sokak kedilerine beslemesi nedeniyle aralarında husumet başladığını ileri sürerek, "Bahçe kapısının kapanmasını rica ettim. Her gün inadına o kapı kapanmadı. Köpekler girdiler kedileri parçalayıp öldürdüler. Haftada bir kedim ölmeye başladı. Daha önce eşime bıçak çektiler. Kapımı kırdılar. Eşimin çalıştığı dolmuşun koltuklarının lastiklerini kırıp bıçakla parçaladılar. Kapımın önüne korkumdan kamera taktırdım. Kamerayı bile takmıyorlar artık. Yani kameranın önünde, ağzımı burnumu kırdılar. Cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

