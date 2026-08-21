Kedi Plaj Çantasıyla Kurtarıldı - Son Dakika
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Kedi Plaj Çantasıyla Kurtarıldı

Kedi Plaj Çantasıyla Kurtarıldı
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Antalya Serik'te klima ünitesinde mahsur kalan kedi, balkondan sarkıtılan çantayla kurtarıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde binanın üçüncü katı dış cephesindeki klima ünitesinde mahsur kalan kedi, apartman sakininin balkondan sarkıttığı plaj çantasıyla kurtarıldı.

Kadriye Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephesine takılı klimada mahsur kalan sokak kedisini fark eden Berat Yıldırım, plaj çantasını USB kablosuyla bağlayıp, klimanın üzerine sarkıttı. Yıldırım, kedinin çantaya girmesi için bir süre uğraştı. Patileriyle çantaya tutunan kedi, balkona çekilerek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kedi Plaj Çantasıyla Kurtarıldı - Son Dakika

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