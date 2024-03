KEİ Genel Sekreteri: Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak önemli

Güncel

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" temasına ilişkin, "Bu başlığın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri olarak sorumlu olduğum alana da mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyorum." dedi.

Comanescu, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Büyükelçi Comanescu, Foruma davet edildiği için onur duyduğunu belirtti.

Foruma ikinci kez katıldığını ifade eden Comanescu, "ADF gibi birçok foruma katılıyorum. Ancak şunu söylemeliyim ki ADF hem katılımcılar hem de içerik açısından katıldığım en önemli forumlardan biri oldu." dedi.

Comanescu, ADF'nin "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" temasına ilişkin, "Bu başlığın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri olarak sorumlu olduğum alana da mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Karadeniz'in "çok çalkantılı" bir bölge olduğunu ifade eden Comanescu, "Bu nedenle bir kez daha burada bulunmaktan ve Karadeniz bölgesiyle ilgili konuda panelist olarak yer almaktan büyük memnuniyet ve onur duyuyorum. Çok değerli bir forum." ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin KEİ dönem başkanlığı sırasında birçok önemli karar alındı"

Comanescu, Türkiye'nin KEİ dönem başkanlığı sırasında önemli kararlar alındığını belirterek Türkiye'nin dönem başkanlığındaki katkısına övgüde bulundu.

Türkiye'nin dönem başkanlığında alınan özellikle iki kararın önemli olduğunun altını çizen Comanescu, bu kararlardan ilkinin, "KEİ Bakanlar Konseyinin geçen yıl KEİ Ekonomik Gündemi'ni kabul etmesi" olduğuna işaret etti.

Comanescu, söz konusu gündemin 10 yıl için KEİ'nin faaliyetlerinin stratejisini oluşturduğunu belirterek "Bu da gösteriyor ki Ukrayna'daki savaş nedeniyle tanık olduğumuz kargaşaya rağmen, üye devletler bu örgütün önemi ve bu bölgedeki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam etmek için örgüte önümüzdeki 10 yıl için uygun bir çerçeve sağlamanın önemi konusundaki farkındalıklarını kanıtlamışlardır." dedi.

Diğer önemli kararın, KEİ'nin proje geliştirme planı olarak adlandırılan ve örgütün proje odaklı boyutunu güçlendiren ya da geliştiren planın yeniden etkinleştirilmesi olduğunu söyleyen Comanescu, "Türkiye'nin dönem başkanlığı sırasında üzerinde mutabık kalınan başka kararlar da var. Örneğin KEİ İş Konseyinin güçlendirilmesi, ki bu konsey örgütün iş dünyasıyla ilgili önemli bir organıdır." şeklinde konuştu.

"Faaliyetlerimize neredeyse tamamen geri dönmüş durumdayız"

Comanescu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın KEİ üzerindeki etkilerine yönelik, bölgedeki pek çok husus gibi örgütün de savaştan etkilendiğini kaydederek "Gerçek şu ki 2022'de yarım yıldan fazla süre boyunca, örgütümüzün pratikte birçok faaliyetini erteleme eğiliminde olması anlaşılabilir bir durumdur. Ancak üye devletlerin yapıcı tutumları sayesinde örgütün faaliyetlerini yeniden başlatabildik. Şimdi faaliyetlerimize neredeyse tamamen geri dönmüş durumdayız." dedi.

"Önemli olan bir duvar örmek. Elde ettiklerimizin üzerine bir şeyler inşa etmek ve dediğim gibi örgütün ekonomik işbirliğine katkıda bulunma kapasitesini daha da artırmaktır." diyen Comanescu, bölgedeki mevcut durumun uygun şekilde ele alınması, orta ve uzun vadeli geleceğin göz önünde bulundurulması ve ona göre hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Krizlerin en kısa sürede çözüme kavuşmasını ümit ediyorum"

Comanescu, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının KEİ'ye etkilerine ilişkin, "Bir köşedeki krizin tüm dünyayı etkilediği bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bu konuda şunu söylemeden geçemeyeceğim; elbette her kriz, her çatışma, dediğim gibi, o bölge de dahil olmak üzere tüm dünyayı etkiliyor." diye konuştu.

Krizlerin en kısa sürede çözüme kavuşmasını ümit ettiğini belirten Comanescu, Karadeniz ve Orta Doğu'da barışın geri gelmesi temennisinde bulundu.

Comanescu, KEİ'nin 2024 hedeflerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Genel Sekreter olarak, haziran ayında bir araya gelecek olan dışişleri bakanlarına bir öneri sunmayı ve bundan önce de üst düzey yetkililerin bir araya gelerek temel ekonomik gündemin somut olarak uygulanmasına ilişkin önerilerini sunmalarını planlıyorum. Öncelik budur. Ayrıca yakın gelecekte hayata geçirilecek projelere ilişkin somut öneriler de sunulacaktır. Bunlar tabii ki en önemli öncelikler."