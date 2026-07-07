Kemal Okuyan'dan NATO Açıklamaları

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, NATO karşıtı eylemlerin önemine vurgu yaparak, "Burada yaklaşım farklılıkları belki var ama NATO'ya karşı çıkan her ses değerlidir. İnsanların örgütlü mücadeleyi görmesi gerekir. Bu ülkede her şeyi değiştirmeye çalışıyoruz, bunun olması için ülkedekilerin NATO'ya bakışı değişmeli. Ülkeden NATO'yu ve NATO'culuğu çıkarmamız lazım" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Okuyan, "Bu kadar abartılı baskı yapmaksızın da NATO'culuk yapabilirlerdi. Gelen konuklar güvenlik talep ediyor zaten. Bu tür zirvelerin ne yazık ki doğasında var. Ama öte yandan bununla ilgili olmadığını gösteren başka şeyler de var. Pek çok ilde gösteriler yasaklandı. Haydi Antalya'daki eylemler Adana'daki İncirlik Üssü nedeniyle yasaklandı diyelim. Bir de Elazığ ile Ankara arasındaki mesafeyi hesaplayalım. Ama tabii ülkede NATO bağlantısı olmayan bir kent yok" diye konuştu.

"NATO ZİRVESİ, YIKTIKLARI ŞEYİN YENİSİNİ KOYMAK İÇİN FIRSAT GÖRÜLÜYOR"

"Baskının konukların güvenliğini aşan bir durumu gösterdiğini" savunan Okuyan, "Bizim iktidarın 'Çıt çıkmıyor bu ülkede' düşüncesini kanıtlama iddiası da var. Ancak bu da yetmez. AKP'nin 2002'nin sonundan itibaren başlayan bir 'Türkiye projesi' var. Bazı şeylerden kurtuldular, bir şeyi yıktılar ama yerine yenisini koyamıyorlardı. Şimdi anlaşılıyor ki, bu NATO Zirvesi biraz da dış yardımla, yıktıkları şeyin yerine yenisini, AKP Türkiyesi'ni koymak için bir fırsat olarak görülüyor" ifadelerini kullandı."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kurtuluş Savaşı kavramının yeni müfredatta yer almayacağını söylediği yönündeki haberlere değinen Okuyan, "Kurtuluş Savaşı ile Milli Mücadele kavramlarını karşı karşıya kullanıyorlar. Milli Mücadele kavramını biz de kullanıyorduk ama artık kullanmayız. Çünkü (Yusuf Tekin) öyle bir laf etti ki, 'Neden kurtulduk?' dedi. Böyle bir soru olabilir mi? Emperyalist işgalden ve monarşiden kurtulduk. Çürümüş bir imparatorluğun yönetiminden kurtulduk" dedi.

"NATO'YA ÇIKAN HER SES DEĞERLİ"

NATO Zirvesi protestolarının, ülkenin onurunu korumak anlamında oldukça önemli olduğunun söyleyen Okuyan, sadece TKP'nin değil birçok partinin ve kurumun, NATO'ya karşı ses çıkardığını kaydetti. Okuyan, şöyle devam etti:

"Burada yaklaşım farklılıkları belki var ama NATO'ya karşı çıkan her ses değerlidir, İnsanların örgütlü mücadeleyi görmesi gerekir. Her şeyi susturmaya çalışıyorlar. Türkiye o noktaya gelmedi ama eylem eninde sonunda araçtır. Bu ülkede her şeyi değiştirmeye çalışıyoruz, bunun olması için ülkedekilerin NATO'ya bakışı değişmeli. Çoğaltmak gerekiyor. Biz TKP olarak küçük başarılarla avunmayız, işimiz çok. Ama bu kadar kolay NATO'culuk yapılamamalıydı. Tabii şimdi işleri biraz daha zor. Çünkü bir ses çıktı, utanacaklar. Bu iyi bir şeydir ama yetmez. Ülkeden NATO'yu ve NATO'culuğu çıkarmamız lazım."

"SANILDIĞI KADAR GÜÇLÜ DEĞİLLER"

NATO elbette sistemin, çok uluslu tekellerin egemenliğinin uzantısı. Nerede eksik bıraktığımızı bulmalıyız. Hedefimiz sonuç almak olmalı. Halkın beyninin, yıkanmasına engel olamamışız, bu ülkenin yurtsever birikiminin tümü elinden geleni yapmaya çalışsa da. 6. Filo iz bıraktı ama sonrası demek ki eksik kalmış. Zor olsa da devam edeceğiz. Haklıyız ve sanıldığı kadar güçsüz değiliz. Dahası sanıldığı kadar güçlü değiller."

SOL HABER SOSYAL MEDYA HESABINA GETİRİLEN ERİŞİM ENGELİ

soL Haber Portalı'nın X hesabına erişim engeli getirmesine ilişkin Okuyan, "Aslında kendilerinden korkuyorlar. Kendilerinin yarattığı gerçeklikle dertleri var. Onlara ayna tutmamız dehşete düşürüyor. Kararlılar ama biz de kararlıyız. Bu ülkeyi kaybetmeyi göze alamayız" diye konuştu. Okuyan, soL'un yeni X hesabının takip edilmesi çağrısı da yaptı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, NATO Zirvesi'nin ardından yaşabilecek gelişmeleri de değerlendirerek, "NATO'nun önümüzdeki döneminde Rusya ile gerilimleri artırmak var. Buna yönelik bir sürü anlaşma yapacaklar. Zelenski boşuna gelmiyor. Ana gündem maddesi Ukrayna. Bunun karşılığında siyasi, ekonomik ve hukuki destek alınacağı belli. Her açıdan önemli sonuçları olacak. İktidar zirveyi kullanacak, biz de bunun arka planını aydınlatmaya çalışacağız. NATO'nun en önemli zirvelerinden biri olacağı kesin. NATO bir dönüm noktasında. Bu Türkiye'nin arayışta olduğu dönemle kesişti" ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLSÜZLÜK BU YAŞANILANI TANIMLAMAZ"

Kemal Okuyan, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanması sürecine de değindi. Göktaş'ın programını izleyip çok beğendiğini söyleyen Okuyan, "Eleştiriye tahammülsüzlük bu yaşanılanı tanımlamaz. Kendi zayıflıklarını onlara hatırlatanlara karşı hoplayıp zıplayan bir iktidar var. Bu gösterinin önemli bir bölümü Türkiye'deki egemen sistemin altının boşluğuyla uğraşıyor mizah olarak" dedi.

Örgütlü siyasi mücadele ve direncin de gelişmesi gerektiğinin altını çizen Okuyan siyasi nedenlerle cezaevinde olan herkesin özgürlüğüne kavuşması dileğini dile getirdi.