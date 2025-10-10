Üst araması yapıp çocuğa ateş eden sahte polis damat çıktı - Son Dakika
Üst araması yapıp çocuğa ateş eden sahte polis damat çıktı

Üst araması yapıp çocuğa ateş eden sahte polis damat çıktı
10.10.2025 10:09
Adana'da otomobiline çakar takıp başında kaskla polis gibi davranarak 13 ve 15 yaşındaki çocukların üstünü arayıp birine kurusıkı tabancayla ateş eden İbrahim Çelik ifadesinde, "Kayınbiraderlerim hep mahallede silahla geziyor. Beni vurmalarından korktuğum için kendime polis süsü verdim. Üzerlerinde silah var mı yok mu diye aradım" dedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde 8 Ekim gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. İbrahim Çelik isimli şahıs, kendisine polis görünüm vermek için otomobilinin göğüs kısmına çakar takıp başında kaskla ara sokaklarda dolaşmaya başladı.

ÇOCUKLARIN ÜSTÜNÜ ARADI, ATEŞ ETTİ

Çelik, mahallede gördüğü A.A. (15) ile B.A.'yı (13) durdurup üst araması yaptı. Daha sonra aracına binen Çelik, seyir halindeyken yolda yürüyen bu iki kişiden birine kurusıkı tabancayla ateş etti. Panik yaşayan A.A. ve B.A. kaçarken, yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Üst araması yapıp çocuğa ateş eden sahte polis damat çıktı

SAHTE POLİS, KAYINBİRADERLERİNİN ÜSTÜNÜ ARAMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Adresi tespit edilen İbrahim Çelik, yapılan baskınla yakalandı. Yapılan araştırmada, İbrahim Çelik'in olay günü boşanma aşamasında olduğu eşinin evinin önüne gittiği, burada eşinin kardeşleri A.A. ve B.A.'ya da üst araması yapıp, kurusıkı tabancayla ateş ettiği tespit edildi.

Üst araması yapıp çocuğa ateş eden sahte polis damat çıktı

"BENİ VURMALARINDAN KORKTUĞUM İÇİN KENDİME POLİS SÜSÜ VERDİM"

Çelik, emniyetteki sorgusunda, "Eşimle boşanma aşamasındayım. Kayınbiraderlerim mahallede hep silahla geziyor. Beni vurmalarından korktuğum için kendime polis süsü verdim. O gün mahalleden geçerken onları gördüm, üzerlerinde silah var mı yok mu diye aradım. Silahla ateş etmedim, torpil attım" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Çelik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üst araması yapıp çocuğa ateş eden sahte polis damat çıktı - Son Dakika

