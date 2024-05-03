Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 188'e Çıktı - Son Dakika
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Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 188'e Çıktı

Kenya\'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 188\'e Çıktı

Kenya'da yaklaşık 2 haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi. Su baskınları ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerden 37'si çocuk olurken, 90 kişi de kayıp durumda. Ayrıca, 165 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Kenya Demir Yolları banliyö tren seferlerini askıya alırken, Devlet Başkanı William Ruto selden etkilenenlere yardım amacıyla geçici kampların kurulması talimatı verdi. Diğer Doğu Afrika ülkeleri de şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

03.05.2024 09:31
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Kenya'da yaklaşık 2 haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e çıktığı bildirildi.

Kenya hükümetinden yapılan açıklamada, sellerin neden olduğu yıkımla ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, yaklaşık 2 haftadır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e yükseldiği belirtildi.

Su baskınları ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerden 37'sinin çocuk olduğu aktarılan açıklamada, 90 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ülke genelinde 165 binden fazla kişinin devam eden şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Kenya Demir Yolları, ülke çapında banliyö tren seferlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Devlet Başkanı William Ruto, selden etkilenenler için geçici kamp amaçlı kullanılmak üzere Ulusal Gençlik Servisine arazi sağlanması talimatı vermişti.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'dan başka Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler de şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 188'e Çıktı - Son Dakika

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