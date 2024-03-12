Kenya, Haiti'ye polis gönderme kararını askıya aldı

Kenya, çetelerin yol açtığı şiddet olayları ve yoğun protestolar sonrası Başbakan Ariel Henry'nin istifa etmesi üzerine Haiti'ye polis gönderilmesine ilişkin kararı askıya aldığını duyurdu.
Kenya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Korir Sing'oei, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.
Sing'oei, Haiti Başbakanı Henry'nin istifa etmesi üzerine bu ülkeye polis gönderilmesine ilişkin kararı iptal ettiklerini belirtti.
Haiti'de muhatap hükümet olmadığına dikkati çeken Sing'oei, Başbakan'ın istifası sonrası Haiti'de kalıcı yönetimin kurulmasının ardından sürecin yeniden devam edebileceğini vurguladı.
Haiti'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle Kenyalı polislerin bu ülkede görevlendirilmesi için hükümetin talebiyle İdare İç ve Güvenlik Komitesi tarafından sunulan öneri, Kenya Meclisi tarafından onaylanmıştı.
Burundi, Çad ve Senegal, çok uluslu misyon kapsamında Haiti'ye asker gönderme sözü veren Afrika ülkeleri arasında yer alıyor.
Haiti'deki şiddet olayları
Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.
Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.
Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.
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