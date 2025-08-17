Kerbela Şehitleri Anısına Erbain Merasimi

Hazreti Peygamberin torunu Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarının Kerbela'da katledilmesinin 40. gününün yıl dönümü sebebiyle Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde "Erbain Merasimi" düzenlendi.

Tören öncesi, Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneğince, öğle namazının ardından Zeynebiye Camisi'nden törenin yapılacağı kültür merkezine kadar Erbain yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüş sırasında, Zeynebiye Caddesi'ne çıkan yollar trafiğe kapatılırken, katılımcılar, yasın sembolü olan siyah kıyafetler giyerek, "Hüseyin'e öyle sarılın ki, Abbas gibi kollarınız kopsa da yüreğiniz Hüseyin'den kopmasın." yazılı pankart taşıdı.

Katılımcılar, yürüyüşün ardından üst aramaları yapıldıktan sonra merasim töreninin yapıldığı salona girdi.

Burada konuşan, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, sahabelerden Cabir bin Abdullah Ensari'nin, yaşlı ve gözleri görmemesine rağmen Medine'den yola çıkarak İmam Hüseyin'in Kerbela'daki kabrine ulaşmak için başlattığı yürüyüşün gelenek olarak bugün de devam ettiğini söyledi.

Bu yıl 20 milyondan fazla kişinin Kerbela'ya yürüdüğünü aktaran Özgündüz, şöyle devam etti:

"Dünyada ve kendi bölgesinde en muntazam yürüyüşlerden biridir. Bağdat'tan, Kerkük'ten, farklı şehirlerden milyonlarca insan yaya olarak Kerbela'ya akın etmiştir. İstanbul'da, Ankara'da, farklı şehirlerde de temsili yürüyüşler yapılmaktadır.

Kerbela iki büyük fedakarlığın adresidir. İlki, İmam Hüseyin'in canı ve cananını Allah uğruna, adalet ve özgürlük uğruna feda etmesidir. İkincisi ise Hazreti Zeyneb'in Şam'a çıkarma yapıp Yezid'in sarayında İmam Hüseyin'in mesajını tüm dünyaya haykırmasıdır. Bugün Şiilerin Kerbela'ya yürüyüşü de bu anlamı taşır. Nasıl ki hacda Cenab-ı Hakk'a ahdimizi tazeliyorsak, Kerbela yürüyüşünde de Hak uğruna şehit olanların yolunda olduğumuzu ilan ediyoruz."

Özgündüz, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasını ve gösterilen gayretleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Iğdır'da bir alime, yanına gelen kişi tarafından ağzı kanatılacak şekilde yumruk atıldığını belirten Özgündüz, "Bu olayın arkasında kim var, araştırılsın. Çünkü bu, durup dururken etnik bir savaşı başlatmaya kıvılcım olacak bir mahiyet taşıyor. Iğdır'da yüzyıllardır birlikte yaşayan insanların, bir anda böyle bir olayla karşılaşması tesadüf olabilir mi? Bu, barış çabasını boşa çıkarmak isteyenlerin ilk adımı olabilir mi? Iğdır'daki canlarımıza ve kardeşlerimize tavsiyem bu oyuna gelmemeleridir. Devletimize bırakmak gerekir." şeklinde konuştu.

Kerbela olayı tiyatro oyunuyla anlatıldı

Caferi Alimler Birliği Başkanı Ehed Talan da bugünün, Hazreti Zeyneb başta olmak üzere ehlibeytin Kerbela'ya döndükleri gün olduğunu dile getirdi.

Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım, bugünkü etkinliğin gerçekleştirilmesinin sebebinin, İslam tarihinin kırılma noktalarından biri olan Kerbela hadisesini sadece anlamak değil, ondan ders çıkarmak da olduğunu belirterek, "Çünkü Kerbela yalnızca tarihin bir sayfasında kalmış bir olay değil, her çağda, her toplumda, her insanın vicdanında yeniden yaşanan bir hakikat sahnesidir." dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise Hazreti Hüseyin'in şehit edilişini anımsatarak, "Bu matemi hep birlikte anıyoruz ama unutmamamız gereken bir şey var. Kerbela'daki olay, Kerbela'da bitmedi. Hakla batılın savaşı çünkü. Bu kıyamete kadar devam edecek. İşte bizlere düşen, Hazreti İmam Hüseyin sevdalıları olaraktan onun yolundan ayrılmayacağız. Hakk'ı bileceğiz, batıla karşı çıkacağız, birlik halinde olacağız." diye konuştu.

Tören, Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu'nca sahnelenen Kerbela olayının anlatıldığı tiyatro oyununun ardından sona erdi.