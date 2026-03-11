Kerem Karakaya'nın Ölümünde Yeni Duruşma - Son Dakika
Kerem Karakaya'nın Ölümünde Yeni Duruşma

Kerem Karakaya\'nın Ölümünde Yeni Duruşma
11.03.2026 19:33
Yalova'da 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın ölümüyle ilgili davanın duruşmasına devam edildi.

Yalova'nın Termal ilçesinde 7 yıl önce 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın tüfekle vurularak ölümüne ilişkin arkadaşının annesinin yargılanmasına devam edildi.

Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık olan maktul Karakaya'nın arkadaşı F.B'nin annesi S.B. katılmazken, tanık sıfatıyla dayı R.B. Trabzon'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Olayda hayatını kaybeden Kerem Karakaya'nın annesi Rahime, babası Halil, ablası Gül Karakaya ile aile avukatları da salonda hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen R.B, olay sırasında uyuduğunu, silah sesiyle uyanarak üstünü giyip dışarı çıktığını ve Kerem Karakaya'yı yerde, silahı da yakınında gördüğünü anlattı.

Kerem Karakaya'nın başının altına bez bıraktığını, ardından ambulansı aradığını anlatan R.B, tüfeği hiç eline almadığını, ambulansa evi göstermek için ana yola indiğini söyledi.

Mahkeme başkanının, kendi telefonuyla aradığını söylediği ambulans ve jandarmanın HTS kayıtlarında yer almadığını ifade etmesi üzerine R.B, o anda hatırlamadığını ancak daha sonra sanık olan ablası S.B'nin telefonuyla jandarma ve ambulansla görüştüğünü ifade etti.

Önceki ifadesinde Kerem Karakaya'nın başının altına battaniye bıraktığına yönelik ifadesini düzelten R.B, maktulün alınmasında kullanılan altındaki battaniyenin sağlık çalışanları tarafından evden alınmış olabileceğini dile getirdi.

Söz alan baba Halil Karaya da olaydan hemen sonra tanıklardan Ş.Y'nin Kerem Karakaya'yı aracıyla hastaneye götürmek istemesini R.B'nin engellediğini, olay yerinde birçok delilin karartıldığını iddia etti.

Olay yerinde bulunan kuş saçmaları atan boş kartuş ile oğlunun kafasında büyük tahribat yaratan saçmaların birbirini tutmadığını ileri süren baba Karakaya, cinayeti işleyenlerin hak ettikleri cezayı almasını istedi.

Tanık R.B'nin olaydan 38 dakika sonra telefonla arayıp "Kerem, F.B. ile kavga etti. F.B, Keremi vurdu." dediğini ileri süren anne Rahime Karakaya ise şahitleri olmasına rağmen R.B'nin bu ifadeleri yalanlamaya devam ettiğini söyledi.

Avukat Şermin Tankut ise sanık ve tanıkların verdiği ifadelerin çelişkilerle dolu olduğunu ileri sürerek, sanığın tutuklanması halinde birçok konunun çözüme kavuşacağına inandığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık S.B. hakkında istenen tutukluluk talebini reddederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan avukat Şermin Tankut, bugünkü duruşmada tutuklama kararının çıkmadığını belirterek, "Mahkeme heyetine 9-10 noktada büyük çelişkiler, açıklanmayan olaylar mevcut olduğunu bildirdik. Mahkeme bütün taleplerimizi reddetti. Hala tutuklamaya karar vermedi. 15 Nisan'da tekrar duruşma olacak. Mahkeme heyetince ara karar gereği adli tıptan raporlar bekleniyor. Bütün dosyadaki deliller, çelişkiler S.B'yi göstermektedir. İnşallah 15 Nisan'da sanığı tutuklu olarak göreceğiz." diye konuştu.

Acılı anne Rahime ile abla Gül Karakaya da adaletin yerini bulacağına inandıklarını söyledi.

Olay

Termal ilçesine bağlı Akköy köyünde 3 Haziran 2018'de arkadaşı F.B'nin evine giden Kerem Karakaya (12), evin önünde başından tüfekle vurularak yaşamını yitirmiş, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle F.B. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

F.B.'nin annesi S.B. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Anne S.B.'nin yargılandığı dava devam ederken Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı "kasten öldürme" şüphesi üzerine S.B. hakkında soruşturma başlatmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Termal, Yalova, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerem Karakaya'nın Ölümünde Yeni Duruşma - Son Dakika

SON DAKİKA: Kerem Karakaya'nın Ölümünde Yeni Duruşma - Son Dakika
