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Keşan'da etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Keşan'da etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

08.01.2024 - 15:47,
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 15 derece olduğu Keşan'da, öğleden sonra aniden dolu ve yağmur bastırdı. Dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Dolu ve yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi beklendiği bildirildi.

Keşan\'da etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Keşan'da etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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