Keşan'da Kamyonet Çarpan 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Keşan'da Kamyonet Çarpan 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Keşan\'da Kamyonet Çarpan 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Keşan'da oynarken kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki Hızır Metin Kabayel, hastanede öldü. Sürücü kaçtı.

03.05.2025 19:09
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde dün kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Hızır Metin Kabayel (8), tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 GGS 137 plakalı kamyonet, Paşayiğit Caddesi'nde ilerlediği sırada yol üzerinde oynayan Hızır Metin Kabayel'e çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk, çarpan kamyonetin sürücüsü tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü, Kabayel'i hastaneye bıraktıktan sonra kamyoneti de hastane bahçesine terk ederek, kaçtı. Hayati tehlikesi bulunan Hızır Metin Kabayel ilk müdahalesinin ardından İstanbul'da bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kabayel, bu akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Keşan'da Kamyonet Çarpan 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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