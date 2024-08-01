Keşan'da kamyonet çarptığı otomobilde kadın yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keşan'da kamyonet çarptığı otomobilde kadın yaralandı

Geniş Video İzle

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kapalı kasa kamyonetin çarptığı otomobilde bulunan bir kadın yaralandı. Kamyonetin sürücüsü kaçarken plakası olay yerinde düştü. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

01.08.2024 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kapalı kasa kamyonetin çarptığı otomobilde bulunan kadın yaralandı. Kamyonetin sürücüsü kazadan sonra kaçarken, plakası olay yerinde düştü.

Kaza, 23.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Çetin Emeç Caddesi'nden, Rasim Ergene Caddesi yönüne giden M.U.A. (50) yönetimindeki 34 GHS 735 plakalı otomobile, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 27 YG 140 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle cadde ortasına savrulurken, kamyonetin sürücüsü durmayarak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi yönüne kaçtı. Kamyonetin ön plakası ise olay yerinde yere düştü.

Kazada, otomobilde bulunan S.A. (44) adlı kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde düşen minibüsün plakasından kaçan sürücünün isminin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Keşan\'da kamyonet çarptığı otomobilde kadın yaralandı
Kaynak: DHA

Edirne, Keşan, Trafik Kazaları, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da kamyonet çarptığı otomobilde kadın yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:26 AYM’den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki “150 metre“ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki "150 metre" detayı çarpıcı
22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 01:49:58. #1.12#
SON DAKİKA: Keşan'da kamyonet çarptığı otomobilde kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement