Keşan\'da tarım arazilerine izinsiz konulan \'tiny house\'lar kaldırılıyor

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, muhtarlar ve çiftçiler, tarım arazilerine izinsiz konulan 'tiny house'ların kaldırılmasına destek verdi. Keşan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik, "Özellikle pandemi döneminden sonra 'tiny house' ve böyle yapıların hızla çoğaldığı gözlemlenmiştir. Tarım arazilerinde yapılaşma konusunda toprak ve arazi kullanımı kanunu göz önünde bulundurularak tarımın devamlılığını korumak zorundayız" dedi.

Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırlarında tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda, tarımsal nitelik bozularak 'tiny house' adlı izinsiz yapıların koyulması üzerine, Edirne Valiliği tarım alanlarını koruma amacıyla çalışma başlattı. 'tiny house'ların bir kısmı sahipleri tarafından kaldırılırken Edirne Özel İdaresi ekiplerinin Saros Körfezi'nde kaldırma çalışmaları sürüyor.

Keşan'daki muhtarlar, ziraat odaları, çiftçi kuruluşları ve üreticiler de Edirne Valiliği'nin yaptığı çalışmalara Cumhuriyet Meydanı'nda düzenledikleri basın açıklamasıyla destek verdi. Keşan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik, tarımın ülkelerin gıda güvenliği, kırsal kalkınma, istihdam, milli gelire katkı, ihracat ve çevre koruma gibi çok fonksiyonlu özelliğiyle dünyanın her ülkesinde stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Kaçak yapılaşma, tarımsal üretim ve doğal dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir. İlimiz, ülkemiz çeltik üretiminde 1'inci, ayçiçeği üretiminde 1'inci, buğday üretiminde 4'üncü sırada yer alarak, stratejik ürünlerin üretildiği verimli topraklarıyla ön plana çıkmaktadır. Son günlerde hem ilimiz Edirne'de hem diğer illerimizde tarım arazilerinin amaç dışı kullanıldığını görmekteyiz. İlimizde tüzel kişiler veya şahısların kooperatif kurarak veya kişisel olarak tarım arazilerini satın aldığı ve bu arazilerde '5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu' kapsamında tarım dışı kullanım izni alınmadan ve '3494 sayılı imar kanunu' gereği, imar planı yapılmadan kooperatif yönetimler tarafından tapu tescili olmayacak şekilde fiili hisseler oluşturulduğu kooperatif üyesi olarak hisse satın alınması durumunda her bir hisse içinde geçici veya kalıcı yapılar (konteyner, tiny house ve benzeri) konulduğu gözlenmiştir. Ayrıca bu alanların tel, çit, tahta gibi malzemelerle bölündüğü, aralarına yollar yapıldığı, kanalizasyon, su ve elektrik hattı döşendiği, imarlı parseller gibi pazarladığı tespit edilmiştir. Tarım arazilerinin bütünlüğünün bozulduğunun ve bitkisel, hayvansal üretimden tamamen çıktığı gözlemlenmiştir" diye konuştu.

'TARIMIN DEVAMLILIĞINI KORUMAK ZORUNDAYIZ'

Özellikle pandemi döneminden sonra 'tiny house' ve benzeri yapıların hızla çoğaldığını ve tarımsal alanlar ile çevreyi tehdit ettiğinin gözlemlendiğini ifade eden Kemik, "Salgın hastalıklar ve savaşlar yaşadığımız bu dönemde gıdaya erişimin ne kadar zor ve önemli olduğu bir kez daha görülmüştür. Bu koşullar göstermiştir ki, dünyada en önemli şey gıda ve bu gıdaya sağlıklı bir şekilde ulaşmaktır. Özellikle pandemi döneminden sonra 'tiny house' ve böyle yapıların hızla çoğaldığı, tarımsal alanları ve çevreyi tehdit ettiği gözlemlenmiştir. Tarım arazilerinde yapılaşma konusunda toprak ve arazi kullanımı kanunu göz önünde bulundurularak tarım arazilerindeki yapılaşmanın izinli ve kontrol altında gerçekleşmesini sağlayarak tarımın devamlılığını korumak zorundayız. Bu kapsamda ilimizdeki ilgili kurum ve mercilere Edirne'de tarım arazilerinin korunmasına yönelik olarak 'tiny house' ve kaçak yapılaşmaya izin verilmemesi konusunda yaptıkları çalışmalar için desteklerimizi sunar ve teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

YAPILAR KALDIRILIYOR

Öte yandan Saros Körfezi'nde kıyısı bulunan Keşan'a bağlı Danişment ve Korucu köyleri arasında, tarım arazilerine izinsiz konulan 'tiny house' adlı taşınabilir evler, valilik tarafından kaldırılıyor. Mobil olmadıkları, elektrik, su ve tuvalet bağlantılarının yapıldığı belirlenen 'tiny house'lar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından vinçle TIR'lara yüklenip, belirlenen alana götürülüp bırakılıyor.