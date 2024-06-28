Keşan'da Traktöre Bağlı Römorklardaki Saman Balyaları Yanarak Kül Oldu - Son Dakika
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Keşan'da Traktöre Bağlı Römorklardaki Saman Balyaları Yanarak Kül Oldu

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Edirne'nin Keşan ilçesinde seyir halindeki traktöre bağlı 2 römork ve üzerinde bulunan saman balyaları bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak saman balyaları ve römorklar kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme yapıyor.

28.06.2024 21:33
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde seyir halindeki traktöre bağlı 2 römork ve üzerinde bulunan saman balyaları yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Keşan- Gelibolu karayolu üzerindeki İzzetiye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan, Keşan yönüne ilerleyen M.F. yönetimindeki 22 LP 471 plakalı traktöre bağlı 2 römorkta bulunan saman balyaları, bilinmeyen nedenle tutuşarak, yanmaya başladı. Yoldan geçen sürücülerin uyarısı üzerine durumu fark eden M.F., traktörü römorklardan ayırarak, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu saman balyaları ve römorklar kullanılamaz hale geldi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Keşan\'da Traktöre Bağlı Römorklardaki Saman Balyaları Yanarak Kül Oldu
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Keşan'da Traktöre Bağlı Römorklardaki Saman Balyaları Yanarak Kül Oldu - Son Dakika
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