Keşan\'da Yenilenebilir ve Yeşil Organize Sanayi Bölgesi İçin Arsa Ön Tahsisi Yapıldı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde "yenilenebilir, yeşil ve yenilikçi" sloganıyla kurulan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmaları devam ediyor.

Vali Yunus Sezer'in katılımıyla yatırımcı firmalara arsa ön tahsisi Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programla gerçekleşti.

Sezer, programda, Keşan OSB'nin temelini 15 Mart'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla attıklarını hatırlattı.

Keşan'da kurulacak OSB'nin ilçeye değer katacağını belirten Sezer, "Sanayi ve tarım artık birbirini tamamlayan sektörler haline geldi. Biz OSB'leri planlarken 'yenilenebilir, yeşil ve yenilikçi' yani '3Y' olarak planlıyoruz. Bu doğrultuda Teknoloji ve Sanayi Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın yeni sanayi kurulumlarıyla ilgili belirledikleri hedefleri ilimizde takip ediyoruz." diye konuştu.

Katma değer üreten, yeşile duyarlı ve yenilikçi firmalarla çalışacaklarını vurgulayan Sezer, bölgedeki vatandaşların da iş sahibi olacağını söyledi.

Sezer, imza töreninde 3 firmaya yapılacak ön tahsisin bedelinin 500 milyon dolar yatırım olduğunu kaydetti.

"Çevre konusunda çok duyarlıyız"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin bir tarım kenti olduğunu dile getirdi.

Tarım ve sanayinin rakip olmadıklarını birbirini tamamlayan sektörler olduğunu anlatan Aksal, "Sanayi nerede varsa tarım orada daha güçlü oluyor. Bu amaçla Edirne'de bu dönemde Keşan, İpsala ve Uzunköprü OSB'yi hayata geçirdik. Edirne'deki OSB'yi de genişlettik. Sanayi istihdamı da beraberinde getiriyor. Çevre konusunda da çok duyarlıyız. Keşan OSB de bu anlamda Türkiye'nin en yeşil OSB'lerinden, en temiz sanayi bölgelerinden olacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Yetkilisi Zahit Tuncer de uluslararası alanda faaliyetleri olan yerli yatırımcıları takip ettiklerini ve Türkiye'nin 81 ilinde yatırım fırsatlarını yatırımcılara ilettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından yatırımcı firmaların temsilcileriyle arsa ön tahsis sözleşmelerinin imzaları atıldı.

Törene, Edirne Vali Yardımcısı Vekili ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz ve iş insanları katıldı.