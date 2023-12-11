 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KESK, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza sonucu ölüme neden olduğu olayın takipçisi olacak - Son Dakika
Üye Girişi

KESK, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza sonucu ölüme neden olduğu olayın takipçisi olacak

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı otomobille motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu kazayla ilgili takipçi olacaklarını duyurdu. KESK, adaletin ayaklar altına alındığını ve hukukun güçlülere farklı işletildiğini belirterek, bu davanın takipçisi olacaklarını vurguladı.

KESK, Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlunun kaza sonucu ölüme neden olduğu olayın takipçisi olacak
11.12.2023 - 16:46,
Abone Ol

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), İstanbul'da, 30 Kasım'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı otomobille arkadan çarparak motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu kazayla ilgili "Takipçisi olacağız" mesajı yayınladı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı elçilik otomobili, 30 Kasım'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde motokurye Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete arkadan çarpmıştı. Kazada, ağır yaralanan Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Zanlı Mohammed Hassan Shekh Mohamud, kazanın ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış bu da kamuoyunun tepkisine yol açmıştı. Yunus Emre Göçer'in yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak bu arada zanlı Mohammed Hassan Shekh Mohamud yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

"ADALETİN AYAKLAR ALTINA ALINDIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLMİŞTİR"

KESK, bugün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda olayın takipçisi olacaklarını duyurdu. KESK'in açıklamasında şunlara yer verildi:

"Geçtiğimiz gün Yunus Emre Göçer'in, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu tarafından trafik kazasında öldürülmesi ve sonrasında katilin serbest bırakılıp yurt dışına kaçması adaletin ayaklar altına alındığını, hukukun iktidar erkine/güçlülere/sermaye sahiplerine farklı olarak işletildiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bizler bu hukuksuzluğu ve cezasızlık politikasını, 10 Ekim katliamında, faali meçhul cinayetlerde, Sivas'ta, Maraş'ta, Çorum'da, Roboski'de, depremlerde hayatını kaybeden onbinlerce yurttaşımızın akıbetinde, Cumartesi İnsanları'nda, barış annelerinde, Çorlu tren kazasında; maden ocaklarında, inşaatlarda, tarımda, fabrikalarda güvencesiz koşullarda çalıştırılan ve iş kazası denilerek iş cinayetlerinde öldürülen binlerce emekçinin davalarında yaşadık. Bu davaların aydınlatılmaması ne yazık ki yeni katliamlara yol vermekte, hukuk ortadan kalkmakta, adalet tesis edilememektedir. Emek, barış, demokrasi, adalet, hak ve özgürlükler mücadelesini sürdüren Konfederasyonumuz KESK bu katliamların/cinayetlerin failleri bulunup gerçek adalet sağlanıncaya kadar bu davanın takipçisi olacaktır."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Mohammed Hassan, Somali, Trafik, Kaza, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KESK, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza sonucu ölüme neden olduğu olayın takipçisi olacak - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:30:14. #1.11#
SON DAKİKA: KESK, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza sonucu ölüme neden olduğu olayın takipçisi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement