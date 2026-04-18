Kestel'de 6000 Ahududu Fidanı Dağıtıldı

BURSA'da Kestel Belediyesi, geliştirdiği 6 bin ahududu fidanını, Avrupa standartlarında yeni çeşitlerin kazandırılması ve en yüksek verimi sağlayan türün belirlenmesi amacıyla, düzenlenen törenle 6 tarım kooperatifine teslim etti.

Meydan Kestel'de düzenlenen fidan teslim töreni, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un ev sahipliğinde, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda üreticinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda, ilçenin tarımsal potansiyelini değerlendirmeyi amaçlayan çalışma kapsamında üretimin artırılması, Avrupa standartlarında yeni çeşitlerin kazandırılması ve en yüksek verimi sağlayan türün belirlenmesi için 6 tarımsal kooperatife toplam 6 bin fidan teslim edildi. Açılış konuşmalarını yapan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel'in tarımsal potansiyeline dikkat çekerek üretimi artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda başlatılan proje ile ahududu üretiminde verimin artırılması, Avrupa standartlarında yeni çeşitlerin ilçeye kazandırılması ve en yüksek verim sağlayan türün belirlenmesinin hedeflendiği ifade edildi. Proje çerçevesinde ilçede farklı rakımlarda bulunan 6 mahallede, üretici kooperatifleriyle iş birliği yapılarak her birinde 1'er dönümlük alanlarda 4 farklı ahududu çeşidinin denemeye alındığı bildirildi.

Çalışmayla birlikte farklı iklim ve toprak koşullarında ürün performansının bilimsel olarak gözlemleneceği kaydedildi. Elde edilecek veriler doğrultusunda en verimli ve ekonomik çeşidin belirlenerek ilçe genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği, Türkiye'de yüzde 80 ahududu üretimine sahip Kestel'in dünya pazarında da önemli seviyeye gelerek örnek bir merkez haline getirilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİYLE ÜRETİM GÜÇLENİYOR

Tarımın stratejik bir alan olarak değerlendirildiğini belirten Başkan Erol, çalışmaların yalnızca yerel ölçekte değil uluslararası düzeyde de sürdürüldüğünü ifade etti. Bu kapsamda üreticilerle birlikte gerçekleştirilen Sırbistan ziyaretinde modern üretim tekniklerinin incelendiği, ayrıca Japon heyetin ilçede ağırlanarak üretim kapasitesi ve ihracat potansiyelinin tanıtıldığı belirtildi. Ulusal ve uluslararası fuarlarda yer alınarak üreticilerin yeni pazarlara açılmasının desteklendiğini vurgulayan Başkan Erol, üretimin güçlenmesiyle birlikte Kestel'in ekonomik anlamda daha güçlü bir konuma taşınacağını kaydetti.

'ÜRETEN ŞEHİRLER BÜYÜR'

Üretimin kalkınmadaki rolüne dikkat çeken Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, üreticinin desteklenmeye devam edileceğini belirterek, "Üreten şehirler büyür, güçlenir ve geleceğe daha güvenle yürür" anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Kestel Belediyesi, yaptığı çalışmalarla ve üretimi destekleyen projelerle hem yerel kalkınmaya, hem de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecek.

'HEDEFİMİZ DÜNYADA BİR NUMARA OLMAK'

Kozluören Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Hüseyin Özdaş ise, "Türkiye'ye 36 yıl öncesinde ilk gelen Ahududu fidelerinden üretim yapan Kestel'in 12 köyünden bir tanesiyiz. Ahududu üretiminde potansiyeli olan bir şehre sahibiz. Hedefimiz Türkiye'de ve dünyada bir numara olmak. Kestel Belediyemizin biz çiftçilere verdiği desteğe teşekkür ediyoruz" dedi.

