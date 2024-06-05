Kestel'deki Kimyasal Madde Deposunda Yangın: 3 Kişi Zehirlendi - Son Dakika
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Kestel'deki Kimyasal Madde Deposunda Yangın: 3 Kişi Zehirlendi

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Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bir kimyasal madde deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kimyasal gazdan etkilenen 1'i itfaiyeci 3 kişi tedavi altına alındı. AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı.

05.06.2024 23:17
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BURSA'nın Kestel ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Kimyasal gazdan zehirlenen 1'i itfaiyeci 3 kişi tedaviye alınırken, AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında kırsal Eroğanköy Mahallesi'nde bulunan bir kimyasal madde deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın depoda bulunan solvent ve boyaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Alevleri gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kimyasal ürünlerin olduğu fabrikada, patlamalar meydana gelirken AFAD ekipleri bölgede ölçüm çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri alevleri çevrede bulunan tarlalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Kimyasal gazdan etkilenen 1'i itfaiyeci 3 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmasının ardından Erdoğanköy Mahallesi'nin boşaltılabileceği öğrenildi.

Kestel\'deki Kimyasal Madde Deposunda Yangın: 3 Kişi Zehirlendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kestel'deki Kimyasal Madde Deposunda Yangın: 3 Kişi Zehirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kestel'deki Kimyasal Madde Deposunda Yangın: 3 Kişi Zehirlendi - Son Dakika
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