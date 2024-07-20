Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü Törenleri Düzenlendi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Antalya, Burdur ve Muğla'da törenler düzenlendi. Törenlere, valiler, başkonsoloslar, jandarma komutanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Konuşmalarda Kıbrıs Türklüğünün yok edilme senaryosuna dikkat çekilirken, Kıbrıs'ın Türkiye için önemi vurgulandı. Kıbrıs gazileri de törenlerde anıldı.

20.07.2024 13:28
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Antalya, Burdur ve Muğla'da tören düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, kurum kuruluşların temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende Vali Şahin, Başkonsolos Topçu ve derneklerin temsilcileri Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Vali Şahin, törendeki konuşmasında, Kıbrıs Türklüğünü yok etme senaryosunun daha önce başka yerlerde işleme konulmuş bir senaryo olduğunu söyledi.

Girit Adası Türk yurduyken Girit Müslümanları ve Girit Türklerinin sistemli şekilde yok edildiğini belirten Şahin, "20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen barış harekatı olmasaydı Kıbrıs Türkleri içinde aynı senaryo uygulanacaktı. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dünyası var oldukça KKTC de var olacaktır." dedi.

KKTC ve Kıbrıs Türklerinin Türkiye için de çok önemli olduğunun altını çizen Şahin, Kıbrıs'a sahip olmayanın Anadolu'da rahat oturamayacağını, Kıbrıs davasının aynı zamanda Anadolu davası olduğuna dikkati çekti.

Şahin, KKTC için canını ortaya koyan herkese minnettar olduklarını kaydetti.

Başkonsolos Topçu ise Kıbrıs halkının barış ve özgürlüğe kavuşmasını sağlayan barış harekatının 50. yıldönümünü kutlamaktan gurur duyduğunu anlatarak, "20 Temmuz, zulme son verilen Kıbrıs Türk halkının istiklalini kazandığı ve adaya barışın geldiği kurtuluş günüdür. Barış harekatı ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunun bir sembolüdür." diye konuştu.

Burdur

Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na Türkiye Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar ve Kıbrıs gazileri tarafından çelenk sunuldu.

Kıbrıs Gazisi Okyar yaptığı konuşmada, bundan 50 yıl önce adadaki mezalime Türkiye Cumhuriyeti'nin kayıtsız kalmadığını anımsattı.

Kahraman Kıbrıs gazilerine seslenen Okyar, "50 sene önce Kıbrıs'ta canınızı ortaya koyarak fedakarca ve cesaretle savaşarak soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladınız." dedi.

"Kıbrıs Türkü anavatanın sayesinde kurtulmuş oldu."

Törene katılan KKTC vatandaşı Orhan Kuşappi de 1963'ten 1974 sonrasına kadar adada mücahit olarak savaştığını söyledi.

Kıbrıs'ta 1963'te başlayan olaylarda canlarının yandığını dile getirten Kuşappi, şöyle konuştu:

"20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nda sabah bir bildiri geldi. Bize dediler ki 'Biz adaya çıkartma yapıyoruz.' İlk başta inanmadık fakat gerçek oldu. Saat 5'te denizden ve Beşparmak Dağlarından uçaklar geldi, Girne boğaz bölgesine havadan paraşütçülerimiz indi. Buradan gelen kardeşlerimizle sarıldık, omuz omuza çarpıştık. Kıbrıs Türkü anavatanın sayesinde kurtulmuş oldu. Biz bugün Kıbrıs'ta huzurlu ve rahat yaşamaya devam ediyoruz."

Törene katılan Kıbrıs gazileri, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Şengezer Şimşek ile Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve davetliler harekatın fotoğraflarının sergilendiği sergiyi gezdi.

Muğla

Dalaman ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Dalaman Muharip Gaziler Derneğince Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Dalaman Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs gazisi Süleyman Çetin, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te 3 uçak, 1 gemi ile adaya çıkarma yaparak harekatta 498 kahramanın şehit olduğunu aktardı.

Barış harekatından sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu dile getiren Çetin, "Kıbrıs Barış Harekatı çok çetin çarpışmalara sahne olmuştur. Harekat adada sadece Türk halkına değil Rum halkına da barışı ve huzuru getirmiştir." ifadesini kullandı.

Anma törenine Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Konuralp Durağan, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, STK temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Datça ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Datça Başkanı Ahmet Raman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylendiği törene, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, ilçedeki 17 Kıbrıs gazisi ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü Törenleri Düzenlendi - Son Dakika

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