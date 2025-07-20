KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 51. YILI - Kıbrıs'ta gazi olan İstiklal gazisinin torunu çifte gurur yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 51. YILI - Kıbrıs'ta gazi olan İstiklal gazisinin torunu çifte gurur yaşıyor

20.07.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 72 yaşındaki Bursalı gazi Salih Yandaş, İstiklal gazisi dedesinin izinden gitmenin gururunu yaşıyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 72 yaşındaki Bursalı gazi Salih Yandaş, İstiklal gazisi dedesinin izinden gitmenin gururunu yaşıyor.

Bursa'da yaşayan ve 1973'te askerlik görevine Isparta'nın Eğirdir ilçesinde başlayan Yandaş, aldığı komando eğitiminin ardından Kayseri'deki 1. Komando Tugayına (Hava İndirme Tugayı) gönderildi.

Burada da 2 ay paraşüt eğitimi gören Yandaş, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a giden birlikte yer aldı.

Yaklaşık 7 ay Kıbrıs'ta kalan ve tezkeresini de burada alan Salih Yandaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nda Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gazi Salih Yandaş, göğsünün bir tarafında kendisinin, diğer tarafında da dedesinin gazilik madalyasını gururla taşıyor.

Yandaş, AA muhabirine, Kıbrıs Barış Harekatı'nın öncesinde oraya gideceklerinden hiç haberlerinin olmadığını söyledi.

Paraşütçü komando onbaşı olarak görev yaptığını belirten Yandaş, "19 Temmuz 1974 Cuma günü öğle yemeği yedik. Öğle yemeğinden sonra Tugay Komutanı bizi topladı. 'Çocuklar Kıbrıs'a gideceğiz. Kıbrıs'taki Türklerin haklarını savunmaya gidiyoruz.' dedi." ifadesini kullandı.

Ardından hazırlıklara başladıklarını aktaran Yandaş, şöyle konuştu:

"Komutanlardan bir tanesi 'Çocuklar herkes ailesine bir şeyler yazsın. Gidiş var, dönüş yok.' dedi. Biz de iki satır bir şeyler yazdık. Sonra sabah oldu. Sabah araçlar geldi, hocalar geldi. Tekbirlerle bizi Erkilet Havaalanı'na (Kayseri Havalimanı) götürdüler. O arada havaalanına geldiğimiz zaman cephane sandıkları dökülmüş, 'Çocuklar istediğiniz kadar cephane alabilirsiniz.' dediler. O zaman anladık ama hiçbir arkadaşımız geri adım atmadı."

Yandaş, paraşütle uçaktan Lefkoşa'nın Gönyeli bölgesine atlayış yaptıklarını, indiklerinde hava sıcaklığının 45 derece olduğunu anlattı.

Yaklaşık 3 bin kişi indiklerinde oradaki Türk alayıyla birleştiklerini ve ardından harekata başladıklarını belirten Yandaş, şöyle devam etti:

"Bir gün makineli tüfekle taradılar bizi. Orada bir yarım saat ateş yedik. 40 kişi falandık. Kendi aramızda fısıltılı konuşuyoruz. Başçavuş 'Çocuklar, yarmamız lazım burayı, düşmeden çıkmamız lazım.' dedi. O vaziyette 3'e kadar sayıldı. 'Allah Allah' diyerek hücum ettik. Alayın içine girdik, gece. Yere yattım, tabancayı aldım elime, 'Oluyor' dedim. O anı yaşadım. Orada yanımda bir arkadaşım vuruldu. Orada 'Geri çekileceğiz' emri geldi. Sürüne sürüne dağıldık."

Yandaş, birliğinin aldığı donanımlı eğitimden dolayı harekatta ön plana çıktığını ve üstün başarı gösterdiğini vurguladı.

Dedesi ve onun babası da İstiklal Harbi'ne katılmış

İkinci harekat başladığında da birliklere farklı hedefler verildiğini dile getiren Yandaş, Rumların köyleri ateşe verdiğini ancak Türk askerinin teslim olan sivilleri esir kamplarına gönderdiğini anlattı.

Yandaş, karpuz tarlasının ortasına mevzi kurduklarını ifade ederek, "Çok zahmet çekiyorduk. Açlık, susuzluk oluyordu. Hiçbir köyün içerisinde kalıcı kalmadı bizim birliğimiz. Devamlı arazide kaldık. 4 ay mevzi kazıp toprağın içinde yattım." dedi.

Askerliğini orada tamamladığını ifade eden Yandaş, Türkiye'ye döndüklerinde Mersin'de çok güzel bir karşılama olduğunu aktardı.

Yandaş, dedesi ve onun babasının da İstiklal harbine katıldığını, onların izinden gitmekten dolayı çok gururlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O günkü şartlarda orada bir tarih yazıldı. Çok üstün bir başarı gösterdik. Dedem İstiklal Savaşı gazisi, onlar Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşlar. Güney Kore'ye giden gazilerimiz Güney Kore'de savaşmışlar. Biz de Kıbrıs'ta bir cumhuriyet kurduk. Güzel Rabb'imiz bize bu vazifeyi verdi. Layıkıyla yerine getirdiysek ne mutlu bize."

Dedesinin babasının harpte şehit düştüğünü, dedesinin ise gazi olduğunu aktaran Yandaş, dedesinin madalyasını da göğsünde gururla taşıdığını vurguladı.

Yandaş, küçük yaşlardayken, babaannesinden dedesinin anılarını dinlediğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben de askere giderim, şehit olurum diye düşünüyordum. İçimde bunları yaşıyordum. Bunları aklımdan geçiriyordum ama can tatlı. Orada ölümle burun buruna geldik. Kıbrıs gazisi olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Türk vatandaşı olduğum için, bu görevi yaptığım için de gururluyum. Bu kimliği taşıdığım için alnım açık geziyorum."

Kaynak: AA

Kıbrıs Barış Harekatı, Kültür, Güncel, Kıbrıs, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 51. YILI - Kıbrıs'ta gazi olan İstiklal gazisinin torunu çifte gurur yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

11:38
Derya Uluğ’dan Şebnem Ferah performansı Beğenen de var “Olmamış“ diyen de
Derya Uluğ'dan Şebnem Ferah performansı! Beğenen de var "Olmamış" diyen de
11:08
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden YKS’de büyük başarı 200 öğrenci derece aldı
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de büyük başarı! 200 öğrenci derece aldı
10:09
Rum Kesimi’nde çirkin provokasyon KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi
Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi
07:34
Meclis’te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti
Meclis'te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti
10:48
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
10:40
Emine Erdoğan Çevre Şenliği’ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
Emine Erdoğan Çevre Şenliği'ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 11:48:17. #7.12#
SON DAKİKA: KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 51. YILI - Kıbrıs'ta gazi olan İstiklal gazisinin torunu çifte gurur yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.