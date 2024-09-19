Kıbrıs Gazisi Salih Özcakka: "Bu halimle yine gitmeye hazırım"

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Kıbrıs Savaşı'nda yaralanan 72 yaşındaki gazi: "Bu halimle yine gitmeye hazırım"

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Hava İndirme Tugayı'nda komando olarak görev alan72 yaşındaki Gazi Salih Özcakka:

" İstiyorsanız tekrar gideriz. Vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı elimizden kimse alıp bizi susturamaz. Bu halimle yine gitmeye hazırım. Vatan sağ olsun.

"Çok mutluyum. Allah herkese bunu nasip eylesin. Madalya aldık, devletimiz bizi unutmadı"

BURDUR - Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde kortej yürüyüşü ile başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'na çelenk sunulması ile devam eden kutlama programında Kıbrıs Gazisi Salih Özcakka'ya Gazilik Madalyası verildi. Gazi Özcakka, "İstiyorsanız tekrar gideriz. Vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı elimizden kimse alıp bizi susturamaz. Bu halimle yine gitmeye hazırım. Vatan sağ olsun" dedi.

Burdur'da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıldönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Program Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar "Kahramanlarla Yürüyoruz" Kortej Yürüyüşü ile başladı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Burdur Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilciliği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar; "Bugün tüm malul ve muharip gazilerin şeref günüdür" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar, yaptığı konuşmada İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un sözlerine vurgu yaparak Türk milletinin hiçbir zaman esareti yaşamamış ve köle olmamış bir ulus olduğunu belirterek, işgale kayıtsız kalınamayacağını ifade etti. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nda geçen dizelere dikkat çekerek; "1. Dünya Savaşı sonrasında vatanımızı bölerek parçalamak isteyen yedi düvele mensup düşman dört bir yandan vatanımızı işgal etti. Amaçları Anadolu'da ki Türk varlığını tamamen ortadan kaldırmaktır. Hiç esareti yaşamamış ve köle olmamış Türk ulusu böyle bir işgale kayıtsız kalamazdı. Nitekim Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.' Mısralarında olduğu gibi enginlere sığmamış, taşmış. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kahraman Türk ordusu 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun ve en kanlı muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanmışlardır. Bu zaferin muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazilik ve Mareşallik unvanı tevcih etmiştir. Bugün tüm malul ve muharip gazilerin şeref günüdür. Tüm gazilerimize kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaları ardından 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Salih Özcakkaya'ya Vali Yardımcısı Dr. Fatih Gödekmerdan tarafından şeref madalyası takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa katkılarıyla "Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla" spor etkinliklerinde atıcılık ve okçuluk alanında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilciliği'ne yapılan ziyaretle anma programı sona erdi.

"Bu halimle yine gitmeye hazırım"

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Hava İndirme Tugayı'nda komando olarak görev alan72 yaşındaki Gazi Salih Özcakka, harekatta yaralandığını belirterek, vatanı korumak için her zaman hazır olduğunu dile getirdi.

Özcakkaya yaptığı açıklamada; "Hava indirme Komando olarak indik. Muhtelif yerlerimden yaralandım. Türkiye'ye geldim. Bu vatanın bizim olduğunu öğrendik. İstiyorsanız tekrar gideriz. Vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı elimizden kimse alıp bizi susturamaz. Bu halimle yine gitmeye hazırım. Vatan sağ olsun. Çok mutluyum. Allah herkese bunu nasip eylesin. Madalya aldık, devletimiz bizi unutmadı. Allah onlardan razı olsun. Keşke tekrar gitsek de o duyguyu yaşasak." ifadelerine yer verdi.

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