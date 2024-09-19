Kıbrıs Gazisi Salih Özcakka: "Bu halimle yine gitmeye hazırım" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kıbrıs Gazisi Salih Özcakka: "Bu halimle yine gitmeye hazırım"

Kıbrıs Gazisi Salih Özcakka: "Bu halimle yine gitmeye hazırım"

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan 72 yaşındaki Gazi Salih Özcakka, Gaziler Günü'nde yaptığı açıklamada vatanını korumak için tekrar gitmeye hazır olduğunu belirtti. Burdur'da düzenlenen kutlamada kendisine Gazilik Madalyası verildi.

19.09.2024 14:25  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs Savaşı'nda yaralanan 72 yaşındaki gazi: "Bu halimle yine gitmeye hazırım"

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Hava İndirme Tugayı'nda komando olarak görev alan72 yaşındaki Gazi Salih Özcakka:

" İstiyorsanız tekrar gideriz. Vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı elimizden kimse alıp bizi susturamaz. Bu halimle yine gitmeye hazırım. Vatan sağ olsun.

"Çok mutluyum. Allah herkese bunu nasip eylesin. Madalya aldık, devletimiz bizi unutmadı"

BURDUR - Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde kortej yürüyüşü ile başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'na çelenk sunulması ile devam eden kutlama programında Kıbrıs Gazisi Salih Özcakka'ya Gazilik Madalyası verildi. Gazi Özcakka, "İstiyorsanız tekrar gideriz. Vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı elimizden kimse alıp bizi susturamaz. Bu halimle yine gitmeye hazırım. Vatan sağ olsun" dedi.

Burdur'da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıldönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Program Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar "Kahramanlarla Yürüyoruz" Kortej Yürüyüşü ile başladı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Burdur Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilciliği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar; "Bugün tüm malul ve muharip gazilerin şeref günüdür" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar, yaptığı konuşmada İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un sözlerine vurgu yaparak Türk milletinin hiçbir zaman esareti yaşamamış ve köle olmamış bir ulus olduğunu belirterek, işgale kayıtsız kalınamayacağını ifade etti. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nda geçen dizelere dikkat çekerek; "1. Dünya Savaşı sonrasında vatanımızı bölerek parçalamak isteyen yedi düvele mensup düşman dört bir yandan vatanımızı işgal etti. Amaçları Anadolu'da ki Türk varlığını tamamen ortadan kaldırmaktır. Hiç esareti yaşamamış ve köle olmamış Türk ulusu böyle bir işgale kayıtsız kalamazdı. Nitekim Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.' Mısralarında olduğu gibi enginlere sığmamış, taşmış. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kahraman Türk ordusu 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun ve en kanlı muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanmışlardır. Bu zaferin muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazilik ve Mareşallik unvanı tevcih etmiştir. Bugün tüm malul ve muharip gazilerin şeref günüdür. Tüm gazilerimize kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaları ardından 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Salih Özcakkaya'ya Vali Yardımcısı Dr. Fatih Gödekmerdan tarafından şeref madalyası takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa katkılarıyla "Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla" spor etkinliklerinde atıcılık ve okçuluk alanında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilciliği'ne yapılan ziyaretle anma programı sona erdi.

"Bu halimle yine gitmeye hazırım"

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Hava İndirme Tugayı'nda komando olarak görev alan72 yaşındaki Gazi Salih Özcakka, harekatta yaralandığını belirterek, vatanı korumak için her zaman hazır olduğunu dile getirdi.

Özcakkaya yaptığı açıklamada; "Hava indirme Komando olarak indik. Muhtelif yerlerimden yaralandım. Türkiye'ye geldim. Bu vatanın bizim olduğunu öğrendik. İstiyorsanız tekrar gideriz. Vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı elimizden kimse alıp bizi susturamaz. Bu halimle yine gitmeye hazırım. Vatan sağ olsun. Çok mutluyum. Allah herkese bunu nasip eylesin. Madalya aldık, devletimiz bizi unutmadı. Allah onlardan razı olsun. Keşke tekrar gitsek de o duyguyu yaşasak." ifadelerine yer verdi.

-

Kaynak: İHA

Kıbrıs Barış Harekatı, Politika, 3-sayfa, Güncel, Burdur, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Gazisi Salih Özcakka: 'Bu halimle yine gitmeye hazırım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:45:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Salih Özcakka: "Bu halimle yine gitmeye hazırım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement