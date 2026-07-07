Kiev'de Rus Saldırısı: 24 Ölü - Son Dakika
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Kiev'de Rus Saldırısı: 24 Ölü

Kiev\'de Rus Saldırısı: 24 Ölü
07.07.2026 09:34
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Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

KİEV, 7 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine düzenlediği son saldırılarda en az 24 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre başkentte 16 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi de yaralandı.

Açıklamada, Kiev'in iki bölgesinde saldırılar sonucu yıkılan yüksek katlı binalarda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi bu saldırıyı çatışmanın başlamasından bu yana düzenlenen en büyük saldırılardan biri olarak nitelendirdi. İdare başkent çevresindeki bölgelerde en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiev'de Rus Saldırısı: 24 Ölü - Son Dakika

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