KİK'ten Lübnan'a Acil İnsani Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KİK'ten Lübnan'a Acil İnsani Destek Çağrısı

KİK, Lübnan'daki siviller için acil insani destek ve uluslararası çabaların artırılmasını istedi.

03.10.2024 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Bakanlar Konseyi, bölgedeki gerilimin yansımaları konusunda uyarıda bulunarak, "sivillerin acılarını hafifletmek için Lübnan'a acil insani destek sağlamaya yönelik uluslararası ve bölgesel çabaların yoğunlaştırılması" çağrısında bulundu.

Orta Doğu bölgesinde yaşanan askeri gerilim ve gelişmelerin gölgesinde KİK'in dönem başkanlığına yapan Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani başkanlığında KİK Bakanlar Konseyi toplantısı yapıldı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Halife el-Merer, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, Umman Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Halife el-Harisi ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi'nin katıldığı toplantıdan sonra yazılı açıklama yapıldı.

Lübnan ve Filistin topraklarındaki gerilimin kınandığı açıklamada, etkileri yalnızca bu bölgeyle sınırlı olmayıp, bunun ötesinde daha geniş bir çevreye yayılan bu gerilimin tehlikeli yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Tırmanışın ilgilendirdiği tüm tarafların itidalli olmaya, şiddeti durdurmaya ve diyalog diline öncelik vermeye çağrıldığı açıklamada, uluslararası topluma da sorumluluklarını üstlenmesi ve bölgeye ilişkin uluslararası meşruiyet kararlarını uygulaması çağrısında bulunuldu.

Lübnan'a ilişkin ise açıklamada, KİK'in bu kritik aşamada tüm bileşenleriyle Lübnan halkının yanında olduğu vurgulandı.

Sivillerin acılarını dindirmek ve onları her türlü ciddi sonuçtan korumak için Lübnan'a acil insani destek sağlamaya yönelik uluslararası ve bölgesel çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunulan açıklamada ayrıca itidal, bölgesel çatışmalara karışmaktan kaçınma ve bölgedeki çatışma çemberinin genişlemesinin engellenmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Lübnan'da kalıcı güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmek ve uluslararası kabul görmüş sınırları dahilinde toprak bütünlüğüne, siyasi bağımsızlığına ve egemenliğine saygı gösterilmesini sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının, ilgili uluslararası kararların ve Taif Anlaşması'nın uygulanması gerektiği vurgulandı.

Filistin konusunda ise açıklamada, Gazze Şeridi'nde derhal ve kalıcı ateşkes sağlanması, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın sona erdirilmesi, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka bağlılık çerçevesinde tüm sınır kapılarının derhal ve koşulsuz olarak açılması ve Gazze Şeridi sakinlerinin tüm insani yardım, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaçlara güvenli erişiminin sağlanmasının önemi vurgulandı.

Kaynak: AA

Körfez İşbirliği Konseyi, Körfez İşbirliği Konseyi, Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİK'ten Lübnan'a Acil İnsani Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
23:07 Bahçeli’den Davutoğlu’na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var. Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.
22:45 CHP lideri Özel’den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
10:50 İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor
10:47 Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
10:33 Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 04:16:04. #1.12#
SON DAKİKA: KİK'ten Lübnan'a Acil İnsani Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement