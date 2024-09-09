KİK'ten Filistin İçin Bütüncül Plan Çağrısı - Son Dakika
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KİK'ten Filistin İçin Bütüncül Plan Çağrısı

Körfez İşbirliği Konseyi üye ülkeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayarak Filistin yönetiminin Gazze'ye dönmesi için bütüncül bir planlama yapılmasının önemini vurguladı. Ayrıca Gazze'deki insani yardımların ulaştırılması ve UNRWA'nın hizmetlerinin sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

09.09.2024 23:46
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Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkeler, İsrail'in saldırılarından sonra Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne dönmesi için bütüncül bir planlama yapılmasının önemini bildirdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 161. Dönem Körfez Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuç bildirisi yayımlandı.

Toplantıda Körfez ortak eylem sürecine dair yeni gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası siyasi konuların ele alındığı aktarılan bildiride, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları kınandı ve derhal ateşkes talebinde bulunuldu.

Gazze Şeridi'ne dayatılan ablukanın kalkması ve Filistin halklarının yaşadığı çilelerin son bulması çağrısının yapıldığı bildiride, Gazze'de yaşayan Filistinlilere her türlü insani yardımın ulaştırılması istendi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde görev yapan Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşları ve insani yardım örgütlerini hedef almasının kınandığı bildiride, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okullara yönelik devam eden saldırılar da kınandı.

Uluslararası toplumlun kritik insani koşullarda UNRWA'ya desteklerini artırmasının önemine dikkat çekilen bildiride, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için UNRWA'nın hizmetlerini sürdürmesinin önemli olduğu ifade edildi.

Gazze'nin geleceği

"Savaştan sonra Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne dönmesi için bütüncül bir planlanın hazırlanması önem arz ediyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Gazze Şeridi'ni veya Doğu Kudüs kentini işgal altındaki Batı Şeria'dan ayırma yönünde olabilecek her türlü önerinin reddedildiği teyit edildi.

Gazze Şeridi'nin geleceğiyle ilgili sunulacak herhangi bir önerinin, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması bağlamında konuşulması gerektiğine dikkat çekilen bildiride, Doğu Kudüs'teki Filistin varlığını hedef alma veya İsrail'in egemenliğini dayatma gibi girişimlerin son bulması çağrısı yapıldı.

İngiltere'nin İsrail'e gönderilen silahların ihracat lisansını askıya almasını duyurmasının memnuniyetle karşılandığı bildiride, söz konusu duyurunun Gazze'de ateşkes ve sivillerin korunması çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın kararıyla uyumlu olduğu ifade edildi.

İsrailli yetkililerin iddialarına karşı Mısır'la dayanışma mesajı verilen bildiride, kışkırtıcı açıklamaların Gazze'de ateşkes ve esir değişimi için İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakerelere arabuluculuk eden ABD-Mısır- Katar çabalarını baltalayabileceği uyarısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 988 Filistinli öldü, 94 bin 825 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KİK'ten Filistin İçin Bütüncül Plan Çağrısı - Son Dakika

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