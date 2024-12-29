KİK Ülkelerinden İsrail'e Kınama

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Kuveyt, Umman ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini tahliye etmesini ve yakmasını kınadı, bunu "çirkin bir saldırı, tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in işlediği bu çirkin suçun kınandığı belirtilerek, bu saldırı "uluslararası insancıl hukuk hükümlerinin ve tüm uluslararası sözleşme ve normların açık bir ihlali" olarak nitelendirildi.

Kuveyt, BMGK başta olmak uluslararası topluma, bu ihlallerin acilen durdurulması, faillerinden hesap sorulması, sivil tesisler ile tıbbi ve insani personele korunma sağlanması konusundaki sorumluluklarını üstlenmesi çağrısını yineledi.

Umman, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırıları ile Kemal Advan Hastanesini yakmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail, "ateşkes, sivillerin korunması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulmasına ilişkin tüm uluslararası talepleri görmezden gelmekle" suçlandı.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de Kemal Advan Hastanesinin İsrail güçleri tarafından yakılmasını şiddetle kınadı.

Budeyvi, yaptığı açıklamada, sağlık merkezleri ve hastanelerin hedef alınmasının "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu, Gazze Şeridi'ndeki ve Filistin topraklarının geri kalanındaki Filistinlilerin acılarını artırdığını vurguladı.

Budeyvi, bu ihlallere son verilmesi için acilen uluslararası müdahale yapılması gerektirdiğini ifade etti.

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini tahliye etmesini ve yakmasını kınamıştı.

İsrail ordusu, dün kuşatma altına alıp, sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesinin bazı bölümlerini ateşe vermişti.