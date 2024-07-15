Kılıçdaroğlu: 20 Temmuz darbesiyle demokrasi bitmiştir - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: 20 Temmuz darbesiyle demokrasi bitmiştir

Kılıçdaroğlu: 20 Temmuz darbesiyle demokrasi bitmiştir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da gerçekleşen darbenin demokrasiyi sona erdirdiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı, ülkede tek adam rejimi uygulanacak, binlerce insan hapishanelere atılacak, hukuk sistemi çökecek ve ekonomi dibe vuracaktı. Ayrıca Kılıçdaroğlu, şehit ve gaziler için toplanan paraların takipçisi olacaklarını da söyledi.

15.07.2024 18:51
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(ANKARA) - CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'a ilişkin "BOP Eş Başkanının 'Allahın lütfu' olarak gördüğü 15 Temmuz darbe girişimi, darbe girişimidir ama 20 Temmuz; görevli eş başkanın, sivil darbesidir. 20 Temmuz darbesiyle demokrasi bitmiştir. Meclis feshedilmiştir. Tek adam rejiminin fiilen uygulamaya girdiği gündür" dedi.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"BOP Eş Başkanının 'Allahın lütfu' olarak gördüğü 15 Temmuz darbe girişimi, darbe girişimidir ama 20 Temmuz; görevli eş başkanın, sivil darbesidir. 20 Temmuz darbesiyle demokrasi bitmiştir. Meclis feshedilmiştir. Tek adam rejiminin fiilen uygulamaya girdiği gündür. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı; demokrasi rafa kalkardı, Meclisin yetkileri gasp edilirdi, onbinlerce insan hapishanelere atılırdı, binlerce insan işinden olurdu, ölümler ve yaralanmalar olurdu, hukuk sistemi çöker, adalet biterdi, ekonomi dibe vurur, dolar 30 lira olurdu, ülke tek adam rejimine mahkum olurdu. Sizce, darbe girişimi gerçekten engellendi mi? Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır! Siz, aynı maklubeye kaşık sallayan abi kardeşsiniz! Abi-Kardeş ilişkiniz, oğluna; 'parayı tamamen sıfırlamanızda fayda var' dediğin gün bozuldu. Vatansever duygularla 15 Temmuz'da Şehit olmuş vatandaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, Gazilerimize şifalar diliyorum. Ayrıca Şehit ve Gazilerimiz için toplanan paraların takipçisi olmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 20 Temmuz darbesiyle demokrasi bitmiştir - Son Dakika

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