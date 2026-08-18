Kılıçdaroğlu: Esnafın Güvenliği Tehlikede - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Esnafın Güvenliği Tehlikede

Kılıçdaroğlu: Esnafın Güvenliği Tehlikede
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Kılıçdaroğlu, esnafın haraç, kurşunlama ve korku içinde olduğunu vurguladı, gerçek güvenlik çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da kuyumcu esnafının aylardır gece vakti kurşunlanan dükkanlarla, haraç talepleriyle ve can güvenliği kaygısıyla boğuştuğunu ifade ederek, "Esnafın dükkanı kurşunlanırken, çeteler haraç keserken, insanlar korkudan kepenk kapatırken hangi güvenlikten söz ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Özer Sanal'ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Esnaf kepenk kapatmak zorunda kalmış, kuyumcu esnafının ortak feryadı açıkça dile getirilmiştir: 'Can ve mal güvenliğimiz kalmadı.' Bu tablo yalnızca Diyarbakır'a özgü değildir. Ülkenin birçok yerinde esnaf, çetelerin haraç, tehdit ve şantajıyla karşı karşıya kalmakta; ödeme yapmayanların iş yerleri kurşunlanmaktadır. İnsanlar ekmeklerini, mesleklerini ve yılların emeğini koruyamaz hale gelmektedir. Yıllardır 'önce güvenlik' deniliyor. Pek çok uygulama 'güvenlik' gerekçesiyle meşrulaştırılıyor.

O halde sormak gerekiyor: Esnafın dükkanı kurşunlanırken, çeteler haraç keserken, insanlar korkudan kepenk kapatırken hangi güvenlikten söz ediyoruz? Güvenlik yalnızca belli zümrelerin ve bazı sermaye gruplarının güvenliği midir? Yoksa bu ülkenin her köşesinde alın teriyle ekmeğinin peşinde koşan milyonların can ve mal güvenliği midir?"

"ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ"

Esnafın korkudan kepenk kapatmak zorunda kaldığı bir ülkede gerçek güvenlikten söz edilemeyeceğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Devletin temel görevi; vatandaşının canını, malını, emeğini ve ekmeğini korumaktır. Bu görev yerine getirilmediği sürece 'güvenlik' iddiası toplum nezdinde karşılık bulmaz; boş bir slogan olarak kalır. Diyarbakır'daki kuyumcu kardeşlerimizin de Türkiye'nin dört bir yanındaki esnafımızın da yanındayız. Bu saldırıların, bu tehditlerin, bu şantaj düzeninin ve cezasızlığın sonuna kadar takipçisi olacağız. Çünkü bir ülkenin gerçek güvenliği, en mütevazı esnafının bile sabah gönül rahatlığıyla kepengini açabilmesiyle başlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Esnafın Güvenliği Tehlikede - Son Dakika

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