Kılıçdaroğlu Gençlik Kolları ile Bir Araya Geldi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeni Gençlik Kolları Başkanı Karan ve ekibiyle görüştü.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve başlayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Gençlik Kolları yönetimini kabul etti.
Görüşmede, göreve başlayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.
Kaynak: ANKA
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