Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Chp Teslim Alınamaz Son Kale Olarak Hep Karşında ve İktidar Yolunda Olacaktır. Hadi Başka Kapıya" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Chp Teslim Alınamaz Son Kale Olarak Hep Karşında ve İktidar Yolunda Olacaktır. Hadi Başka Kapıya"

Kılıçdaroğlu\'ndan Erdoğan\'a: "Chp Teslim Alınamaz Son Kale Olarak Hep Karşında ve İktidar Yolunda Olacaktır. Hadi Başka Kapıya"

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik kullandığı ifadelere "Şunu iyi bil, Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz son kale olarak hep karşında ve iktidar yolunda olacaktır. Hadi başka kapıya" yanıtını verdi.

06.10.2024 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik kullandığı ifadelere "Şunu iyi bil, Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz son kale olarak hep karşında ve iktidar yolunda olacaktır. Hadi başka kapıya" yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın dün kendisine yönelik "Biz iktidar ve muhalefet arasındaki diyaloğu genişletmek için uğraştıkça yıllarca gerilimden beslenenler buna engel olmak için ellerinden geleni yapıyor" sözlerine sosyal medya platformu X hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz seni, Kıbrıs'ta toprak verme niyetinden tanırız. Biz seni, Büyük Ortadoğu Projesi'nin Eş Başkanlığından tanırız. Irak'a giren Amerikan askerlerinin selameti için nasıl dua ettiğin hala hafızamızda… Sahte ve montaj videolarla seçim sürecinden milletimizi aldattığını dahi gördük. 'Bitsin bu hasret...' yalvarışlarından, 'Oğlum paraları sıfırla' talimatlarından, büyükelçi yaptığın rüşvetçi bakanlarından, 'parmağındaki yüzükten' biliyoruz seni... Yandaşlarına peşkeş çektiğin 418 milyar dolar paramızdan, halkımızı soydurduğun 5'li çetelerden, uyuşturucu ve mafya baronlarının vatanı mesken yapmasından biliyoruz seni. Milyonlarca sığınmacıyı ülkemize doldurmandan, okutup yetiştirdiğimiz binlerce evladımıza 'giderlerse gitsinler' demenden biliyoruz senin ne olduğunu. Katledilen kadınlarımız, umutsuz gençlerimiz, geçinemeyen insanlarımız, tedavi olamayan hastalarımız, taciz ve tecavüze uğramış katledilen çocuklarımız, yokluktan intihar eden insanlarımız, hep unutkan babalarımız ve her zaman tok anlerimiz için, bu ülkenin her bir vatandaşı için, hakk için halk için yumuşamayacağız ve normalleşmeyeceğiz… Numan Kurtulmuş ile birlikte Has Parti'yi, Süleyman Soylu ile dönemin Demokrat Partisini, Devlet Bahçeli ile MHP'yi, Meral Akşener'i, Sinan Oğan'ı ve daha birçok kişiyi değiştirdin ve dönüştürdün. Şunu iyi bil Cumhuriyet Halk Partisi, teslim alınamaz son kale olarak hep karşında ve iktidar yolunda olacaktır. Hadi başka kapıya."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Chp Teslim Alınamaz Son Kale Olarak Hep Karşında ve İktidar Yolunda Olacaktır. Hadi Başka Kapıya' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 İzmir’de tüyler ürperten görüntü Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
18:06 Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11’leri açıklandı Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'leri açıklandı
14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:25 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
13:18 İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
12:05 Görüntü İstanbul’dan Çırılçıplak soyunan şahıs, birçok mahalleyi bu şekilde dolaştı Görüntü İstanbul'dan! Çırılçıplak soyunan şahıs, birçok mahalleyi bu şekilde dolaştı
11:53 Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı
11:42 Birçok kişinin tercih ettiği restoranlarda tek tırnaklı eti skandalı Birçok kişinin tercih ettiği restoranlarda tek tırnaklı eti skandalı
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 18:55:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Chp Teslim Alınamaz Son Kale Olarak Hep Karşında ve İktidar Yolunda Olacaktır. Hadi Başka Kapıya" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement