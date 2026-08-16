Kılıçdaroğlu'ndan Hacı Bektaş Veli Mesajı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Hacı Bektaş Veli Mesajı

Kılıçdaroğlu\'ndan Hacı Bektaş Veli Mesajı
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Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin mirasını vurgulayarak hoşgörü ve kardeşlik çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörü, kardeşlik, adalet ve insanı merkeze alan felsefesiyle farklılıklarımızı zenginlik bilerek, aynı sofrada, aynı gönülde buluşacağımız aydınlık yarınları hep birlikte kuracağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Hacı Bektaş Veli'nin yüzyıllar öncesinden bizlere bıraktığı en büyük miras ayrıştırmak değil birleştirmek, ötekileştirmek değil kucaklamak, kin değil sevgiyi büyütmektir. 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' anlayışı bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörü, kardeşlik, adalet ve insanı merkeze alan felsefesiyle farklılıklarımızı zenginlik bilerek, aynı sofrada, aynı gönülde buluşacağımız aydınlık yarınları hep birlikte kuracağız. Hacı Bektaş Veli'yi sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, Hacıbektaş'tan yükselen barış ve kardeşlik çağrısını yüreğimizde taşıyoruz."

Kaynak: ANKA

Hacı Bektaş Veli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Hacı Bektaş Veli Mesajı - Son Dakika

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