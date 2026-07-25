Kılıçdaroğlu'ndan salonu ayağa kaldıran sözler - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan salonu ayağa kaldıran sözler

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CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın üye katılım töreninde açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti'nin kuruluşuna atıfta bulunarak "Hiçbir CHP’li yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak, malı götürmek istiyorsan, derhal partinin dışına çıkacaksın" dedi.

‘Mutlak butlan’ kararıyla yeniden genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin’in yönettiği CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın üye katılım töreninde konuştu.

"EĞER YOLSUZLUK YAPMAK İSTİYORSAN..."

Yeni Parti'nin kuruluş sürecine atıfta bulunan ve parti içinde yolsuzlukla mücadele vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, “Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan derhal partinin dışına çıkacaksın” dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri salondaki bazı partililer tarafından ayakta alkışlandı. 

Kılıçdaroğlu'ndan salonu ayağa kaldıran sözler

"ARINMA BÜYÜK ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİ"

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye geçişlere de değinen Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti" şeklinde konuştu. 

Kılıçdaroğlu'ndan salonu ayağa kaldıran sözler

İKİ HAFTA ÖNCE 'GİTMEYİN' DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 13 Temmuz’da katıldığı bir canlı yayın programında, parti içinde yaşanan tartışmalara değinirken Özgür Özel’in partiden ayrılmasına gerek olmadığını ifade etmişti. Kılıçdaroğlu "Özgür Özel’in partiden ayrılmasına gerek yok. Gitmesin, gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz" şeklinde konuşmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Politika, Sözler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan salonu ayağa kaldıran sözler - Son Dakika

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