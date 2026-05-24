Kılıçdaroğlu’nun evine çıkan sokaklar çevik kuvvet ekiplerince kapatıldı

24.05.2026 09:57
CHP’de mutlak butlan ve kurultay tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki evinin bulunduğu bölgede dikkat çeken güvenlik önlemleri alındı. Kılıçdaroğlu’nun evine çıkan sokaklar çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatılırken, bölgede kontrollü geçiş uygulandığı görüldü. CHP Genel Merkezi önünde yaşanan arbede sonrası alınan önlemler, parti içindeki gerilimin giderek büyüdüğü yorumlarına neden oldu.

CHP’de mutlak butlan tartışmaları ve genel merkez önündeki gerginlik sürerken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki evine çıkan sokakların çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatıldığı görüldü.

ÇEVİK KUVVET ÖNLEM ALDI

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevik kuvvet ekiplerinin Kılıçdaroğlu’nun evinin bulunduğu çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi. Sokak girişlerinin bariyerlerle kapatıldığı ve kontrollü geçiş uygulandığı görüldü.

CHP’DE GERİLİM SOKAĞA TAŞTI

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde yaşanan arbede sonrası alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Kılıçdaroğlu destekçileri ile parti yönetimine yakın gruplar arasında yaşanan gerginliğin ardından polis ekiplerinin hem genel merkez çevresinde hem de Kılıçdaroğlu’nun evinin bulunduğu bölgede yoğun önlem aldığı belirtildi.

GÖZLER CHP’DEKİ KRİTİK SÜREÇTE

Parti içinde mutlak butlan tartışmaları, kurultay krizi ve yönetim kavgası devam ederken yaşanan son gelişmeler CHP’de tansiyonun daha da yükseldiği yorumlarına neden oldu.

Genel merkez önündeki arbede ve ardından Kılıçdaroğlu’nun evi çevresinde alınan olağanüstü güvenlik önlemleri siyasi kulisleri hareketlendirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası ilk kez konutunun önünden basın mensuplarının sorularını cevaplamıştı. Kılıçdaroğlu, "Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey’in yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey arkadaşları ile görüşüp bana dönüş yapacaktı. Henüz bir dönüş olmadı. Bu süreçte tabanı ayrıştıracak söylemlerden uzaklaşmak lazım. Ben çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlar, tabanı ayrıştıracak söylemlerden uzak durmalıdır. Biz köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini de kararlaştırdı. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.

MAHKEME KARARINDA NE DENİLDİ?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararında, "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve görev iadelerine" ifadesine yer verildi. 

