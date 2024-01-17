Kilis\'te PKK ile irtibatlı bir şüpheli yakalandı

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KİLİS'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon ile terör örgütü PKK ile irtibatlı bir şüpheli yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu M.A.H. isimli PKKYPG terör örgütü ile irtibatı bulunan şüphelinin Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi Elbeyli ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.