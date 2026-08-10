Kilis\'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

KİLİS'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ebulüle Mahallesi Mercidabık Caddesi'nde meydana geldi. A.Ş.'nin kullandığı 34 HYL 832 plakalı otomobil ile E.O.K.'nin (21) yönetimindeki KD-085-B yabancı plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.O.K. ile araçlarda bulunan A.K. O.E.K. ve Ö.İ. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaettin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.