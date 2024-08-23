Kınalıada Su Sporları Spor Kulübü'nde Dostluk Buluşması - Son Dakika
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Kınalıada Su Sporları Spor Kulübü'nde Dostluk Buluşması

Kınalıada Su Sporları Spor Kulübü\'nde Dostluk Buluşması

Kınalıada Su Sporları Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Geleneksel Dostluk Buluşması'nda farklı inanç grupları bir araya geldi. Siyasi ve ruhani liderlerin katıldığı etkinlikte, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

23.08.2024 10:14
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Kınalıada Su Sporları Spor Kulübü ev sahipliğinde Geleneksel Dostluk Buluşması düzenlendi. Siyasi ve ruhani liderlerin bir araya geldiği yemekte, Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Emre Burçkin, "Buradaki amacımız; farklı inanç gruplarını sevgi ve hoşgörüyle birbirleriyle kaynaşıp yaşamasına ilişkindir. Bizi bu konuda ayrıştırmak isteyen insanlara karşı da bir duruş sergilemek istiyoruz" dedi. İstanbul Valisi Davut Gül ise "İstanbul'umuz; barışın, kardeşliğin, en üst seviyede yaşandığı bir şehrimiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz " ifadelerini kullandı.

Kınalıada Su Sporları Spor Kulübü, Geleneksel Dostluk Buluşması'na ev sahipliği yaptı. Farklı etnik gruplar ve dini inançların bir arada bulunduğu gecede beraberlik mesajı verildi. Adada bulunan kulüp binasında düzenlenen akşam yemeğine, İstanbul Valisi Davut Gül, Adalar Kaykamakamı Abdurrahman İnan, Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, Adalar Müftü Vekili Musa Bilgiç, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2'nci Şahap Maşalyan, Rum Ortodoks Metropoliti Dimitrios Komatas, Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filiksinos Yusuf Çetin ile vakıf temsilcileri, hakimler, savcılar ve çok sayıda davetli katıldı. Yemek öncesi dualar dualar okundu.

"FARKLILIKLAR TOPLUMUMUZUN ZENGİNLİĞİDİR"

Buluşmaya ev sahipliği yapan Kınalıada Su Sporları Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Emre Burçkin, "Bunu yapmamızın temel amacı, geleneksel hale getirmeye çalışmak. Buradaki amacımız; farklı inanç gruplarını sevgi ve hoşgörüyle birbirleriyle kaynaşıp yaşamasına ilişkindir. Farklılıklar toplumumuzun bir zenginliğidir. Bu zenginliği böyle kabul ederek yaşamak için bir amaç edindim. Bu amacı da yerine getirmeye çalışıyorum. Burada gördüğünüz, her gruptan yani Türkiye'de yaşayan her farklı inanç gruplarından, ben -bu şekilde ifade ediyorum- ve farklı kültürlerden insanlar mevcut. Bu insanların da buraya gelmesinin nedeni bir dostluk yemeğiyle görüşüp kaynaşabilmek ve bu sevgiyi yayabilmek. Sevgi ve saygı olduğu müddetçe insanlar arasında hiçbir sorun olmaz. Bizi bu konuda ayrıştırmak isteyen insanlara karşı da bir duruş sergilemek istiyoruz. Bu duruşu başarmaya çalışıyoruz, tek arzumuz bu. Adalar'da yapılmasının da arkasında yatan neden; Adalar' da bu söylediğim farklı inanç gruplarında bireyler yüzyıllardır yaşıyorlar. Benim de ailenin bir tarafı, anne tarafım 125 senedir Kınalıada'da. Yani dolayısıyla buradan gelen bir yapı var. Bu yapıda bunları biz gördük. Dolayısıyla burada yapılması, bunu işaret etmek ve göstermek amaçlı. Bu ülkede böyle bir şey yaşanıyor niye Türkiye'nin her yerinde olmasın? Zaten her yerinde bence var da, biz sadece ortaya koymak istiyoruz, böyle söyleyeyim daha iyi. Spor kulübünün ayrı bir önemi var. Bizde her tür sporcu var yani her inanç grubundan sporcu var. Bu sporcuların varlığı, bizim bu bütünlüğü sağlama ihtiyacı ve güzelliğini doğuruyor. Biz kendimizi bu konuda görevli hissediyoruz. Sadece spor kulübü olarak, bir sosyal görev olarak bunu üstlendik ve bunu bu şekilde ortaya koymak istiyoruz, sadece amacımız bu, başka da hiçbir amaç yok. Buradaki bir dostluk yemeğidir. Burada biz herkesi aşağı yukarı tanıyoruz. Sayın Valimiz de geldi çok teşekkür ediyoruz. Valimizin şemsiyesi altında olduğuna ayrıca çok çok mutluyuz. Burada savcılarımız, hakimlerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız hepsi burada mevcut ve bu da bize ayrı bir güzellik. Arkamızdaki desteği görerek, bizim yaptığımızın doğru olduğu inancını pekiştiriyor" dedi.

" İSTANBUL'UMUZ; BARIŞIN, KARDEŞLİĞİN, YAŞANDIĞI BİR ŞEHRİMİZ"

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da barış ve kardeşliğin üst seviyede olduğuna vurgu yaparak, "Öncelikle bizi bir araya getiren Emre başkanımıza, davet eden sayın vekilimize ve bugün katılan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İstanbul'umuz; barışın, kardeşliğin, en üst seviyede yaşandığı bir şehrimiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Al bayrağın altında birbirimize güç vererek, birbirimize destek vererek, ülkemizi bir adım daha ileriye götürmek için her birimiz kendi alanında yapabileceğin en iyisini yapmaya çalışıyor. Allah birliğimizi bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daim etsin, muhafaza etsin. Ben bu vesileyle tekrardan her birinize katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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