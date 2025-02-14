Kırçuval Oteli Davası: 'Evlatlarımızın Katilleri Nefes Alıyor' - Son Dakika
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Kırçuval Oteli Davası: 'Evlatlarımızın Katilleri Nefes Alıyor'

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Kırçuval Oteli davasının dördüncü duruşmasında, hayatını kaybeden milli sporcuların aileleri adalet talep etti. Duruşma, sanıkların tutuksuz yargılandığı bir ortamda devam ediyor.

14.02.2025 13:28  Güncelleme: 13:58
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(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde aralarında milli sporcuların da bulunduğu 21 kişiye mezar olan ve tutuklu sanığın bulunmadığı Kırçuval Oteli davasının dördüncü duruşması görüldü. Duruşmada, otelin enkazında hayatını kaybeden milli voleybolcu Mehmet Can Ağırbaş'ın annesi Zeliha Ağırbaş, "2 yıl oldu. Biz 2 yıldır yaşamıyoruz. Evlatlarımızın katilleri nefes alıyor, biz nefes alamıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da bulunan Kırçuval Otel saniyeler içerisinde yıkıldı. Enkaza dönen otelde TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta play-off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 6 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu 21 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmaya; otelin yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra tutuksuz sanıklardan otel sahibi ve dönemin AK Partili Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Saffet Kırçuval, Aziz Murat P., Fırat P., Alper Y., Fatma A., Serpil Y. ve Hayriye D. ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.

"Otelin durumunu hatırlamıyorum"

Duruşmada, 24 Ocak 2020 Elazığ depremi sonrası Malatya'da hasar tespit çalışmalarına katılan belediye çalışanı inşaat mühendisi Şükrü Karaca, mahkemede tanık olarak dinlendi. Karaca, Elazığ depremi sonrası kentte binden fazla binanın hasar tespit çalışmasına katıldığını ifade ederek, Kırçuval Otel'in hasar tespit çalışmasında yer alıp almadığını ve otelin durumunu hatırlamadığını söyledi.

"Lütfen adaleti sağlayın"

Kırçuval Otel'in yıkılması sonucu hayatını kaybeden milli voleybolcu Mehmet Can Ağırbaş'ın annesi Zeliha Ağırbaş, SEGBİS aracığıyla katıldığı duruşmada, "2 yıl oldu. Biz 2 yıldır yaşamıyoruz. Evlatlarımızın katilleri nefes alıyor, biz nefes alamıyoruz. Otelin Elazığ depreminde ağır hasar aldığını sağır sultan duydu ama biz ispatlayamıyoruz. Otelin sahibinin o dönemde belediye başkan yardımcısı olması ve siyasi otoritesiyle müdahale ettiği açıktır. Acılarımızı dindirin, lütfen adaleti sağlayın" dedi.

Otelin enkazında hayatını kaybeden milli voleybolcu Emincan Kocabaş'ın babası Bülent Kocabaş ise "Bedenen Eskişehir'deyim ama 2 yıldır ruhen Kırçuval Otel'in enkazının başındayız. Sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Duruşma 18 Nisan'a ertelendi

Müşteki avukatları, sanık ve sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme, bir önceki celse tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Vahap Haskul'un bir sonraki celse zorla mahkemeye getirilmesine karar verdi. Malatya Valiliği, Battalgazi ve Yeşilyurt Kaymakamlıklarından 2020 Elazığ depremi sonrası kente ağır, orta ve az hasarlı binalara ilişkin düzenlenen bir liste varsa istenilmesini kararlaştıran mahkeme, bilirkişi ataması yapılarak Kurçuval Otel'in Google üzerinden yıllara göre fotoğraflarının alınarak binanın dıştan herhangi bir değişim olup olmadığının raporlanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, bir önceki celse Kırçuval Otel'in arka kısmında bulunan Gözde İş Hanı ile ilgili 2020 Elazığ depremi sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden istenen evrakın akıbetinin sorulması için müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmasını hükmederek duruşmayı 18 Nisan'a erteledi.

Kaynak: ANKA

3-sayfa, Malatya, Güncel, Deprem, Yargı, Hukuk, Spor, Son Dakika

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