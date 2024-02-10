Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı, Adana\'daki hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren 4 Kırgızistan vatandaşını ziyaret etti.
Caparov, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.
Caparov, 2'si hastanenin yanık merkezinde 2'si de ortopedi servisinde tedavi gören 4 yaralıyı ziyaret etti, sağlık durumları hakkında Başhekim Mehmet Volkan Harput'tan bilgi aldı.
Gazetecilere açıklama yapan Caparov, ülkesinde 2 ayrı kazada yaralananlardan 2'si asker 4 kişinin Adana'daki hastaneye getirildiğini söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vali Köşger ve hastane yetkililerine teşekkür eden Caparov, şunları dile getirdi:
"2 askerimizin durumu şu an çok iyi. Yanık merkezindeki 2 hastamızın durumu da orta durumda. Hastalarımızı ilk önce Allah'a emanet ediyoruz, sonrasında buradaki tüm hekimlere güvenerek teslim ediyoruz. Kırgız-Türk kardeşliği neticesinde Kırgızistan'da da böyle hastaneler yapmak inşallah planlarımızda."
Vali Köşger, Caparov'un bugün kendilerinin misafiri olan hastaları ziyaret ettiğini belirtti.
Hastane yetkililerinin gerekli bilgileri verdiğini ifade eden Köşger, ziyaretinden dolayı Caparov'a teşekkür etti.
Olayın geçmişi
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