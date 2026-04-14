Kırgızistan'da Baba ve Oğula İade Talebi - Son Dakika
Kırgızistan'da Baba ve Oğula İade Talebi

14.04.2026 13:15
Fikret ve Nevruz Ertosun, 12 yıldır Kırgızistan’da cezaevinde. Aile, iadeleri için yardım talep ediyor.

Kırgızistan'da 12 yıldır cezaevinde olan baba ve oğluna iade talebi

KIRGIZİSTAN'da lojistik firması bulunan Fikret Ertosun (65) ile oğlu Nevruz Ertosun (35), 2015 yılında kendilerine ait TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından başkent Bişkek'te tutuklandı. Fikret Ertosun'un kızı Zeynep Özdil (37), "TIR şoförü uyuşturucu maddeleri kendi yüklemiş, kardeşim ve babamın olaydan haberleri bile yoktu. 12 yıldır babamı ve kardeşimi görmüyorum, onları çok özledim. Yetkililerden babamın ve kardeşimin ülkeye iade edilmesini istiyorum" dedi.

Kırgızistan'da lojistik firması bulunan Fikret Ertosun ile oğlu Nevruz Ertosun, Şubat 2015'te başkent Bişkek'te şirketlerine ait TIR'da yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı. Bişkek'te görülen davada, tutuklu yargılanan Fikret Ertosun, Nevruz Ertosun ve TIR şoförü Mehmet A. hakkında karar verildi. Mahkeme, sanıkların 'Kaçakçılık', 'Suç hazırlama' ve 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından yargılandığı davada TIR şoförü Mehmet A.'yı 23 yıl, Fikret Ertosun'u 21 yıl, Nevruz Ertosun'u ise 19 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. Baba, oğlu ve şoförleri o günden bu yana Kırgızistan'da cezaevinde bulunuyor.

FİRMA SAHİBİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE TUTUKLANDILAR

Fikret Ertosun'un kızı Zeynep Özdil, "Kırgızistan'da babama ait lojistik firması üzerinden işlem yapılabilmesi için ülkede üyelik kaydı yaptırılıyordu. Üyelik yaptırılan şoförlerden biri, TIR'da uyuşturucu ile yakalandı. Yakalanmasının ardından suçunu itiraf etmesine rağmen, Kırgızistan yetkilileri firma sahibi olduğu gerekçesiyle babamı, şirket çalışanı olduğu gerekçesiyle de kardeşimi tutukladı. Babam ve kardeşim 12 yıldır Kırgızistan'da cezaevinde bulunuyor" dedi.

Kırgızistan'da tutuklu olduğu süre boyunca yakınlarıyla görüşemediğini belirten Özdil, "Telefonla görüştüğümüzde ise çok kısa süre konuşabiliyoruz. Ülkelerine iade edilmeleri için başvuru yaptık, ceza sürelerini Türkiye'de çekmeleri talep edildi. Devletimiz bu konuda girişimlerini sürdürüyor ancak henüz bir sonuç alınamadı. 12 yıldır büyük bir mücadele veriyoruz ancak bir türlü sonuç alamıyoruz. Sesimizi duyurmak, yardım talep etmek istiyoruz. Babamın ve kardeşimin Türkiye'ye iade edilmesini istiyoruz. Onları Türkiye'ye getirmek için girişimlerde bulunurken dolandırıldık, farklı kişilere para kaptırdık" diye konuştu.

Zeynep Özdil, "Kardeşimi ve babamı belki de bir daha canlı göremeyeceğim. Türkiye'de hiçbir sabıka kayıtları bulunmamaktadır. Ailecek büyük bir yıkım yaşadık, çok yıprandık. Babamı ve kardeşimi Türkiye'de görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'OĞLUMUN VE EŞİMİN YÜZÜNÜ UNUTTUM'

Fikret Ertosun'un eşi Selma Ertosun da "Ağlamaktan usandık, oğlumun yüzünü unuttum. Hapse girdiğinde 23 yaşındaydı, şimdi 35 yaşına girdi. Çocuğumdan eser kalmadı, hayatı bitti. Çaresiz kaldık. Bir an evvel bize yardımcı olun, çaresiz kaldık" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Baba ve Oğula İade Talebi - Son Dakika

