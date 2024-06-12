Kırgızistan'da CAMCA Bölgesel Forumu başladı - Son Dakika
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Kırgızistan'da CAMCA Bölgesel Forumu başladı

Kırgızistan'da düzenlenen CAMCA Bölgesel Forumu, bölgesel işbirliği ve entegrasyona yönelik fırsatları ele alıyor. Forumda 22 ülkeden 250'yi aşkın konuşmacı yer alacak ve bölgeler arası ticaret, lojistik, ekonomik gelişme gibi konular tartışılacak.

12.06.2024 16:34
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Kırgızistan'da bölgesel işbirliği ve entegrasyona yönelik ortaya çıkan fırsatların ele alındığı "Orta Asya-Moğolistan-Kafkasya-Afganistan" (CAMCA) Bölgesel Forumu başladı.

Donald Rumsfeld Vakfı ve ABD merkezli Orta Asya ve Kafkasya Enstitüsü tarafından başkent Bişkek'te düzenlenen CAMCA Bölgesel Forumu'nda 22 ülkeden 250'yi aşkın konuşmacı ağırlanacak.

Forum, "CAMCA'nın İleriye Doğru Yolu: Yenilik yoluyla ilerleme ve bölgesel bağların güçlendirilmesi" temasıyla toplandı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Orta Asya ve Kafkasya Enstitüsü Başkanı Frederick Starr ve Donald Rumsfeld Vakfı İcra Direktörü Sarah Tonucci'nin konuşmları ile forum başladı.

CAMCA Bölgesel Forumunda Kırgızistan Temsilcisi Aynura Sagın, yaptığı konuşmada, "Eski İpek Yolu üzerinde yer alan ülkelerin halklarının refahını artırmak için bölgesel düzeyde bir araya gelerek bazı sorunları çözmek, birbirimizden öğrenmek ve deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz." dedi.

Yarın sona erecek forumda, bölgeler arası ticaret, lojistik, transit, bölgesel iş ve yatırımlar, ekonomik gelişme, girişimcilik ve yenilikçilik, beşeri sermaye ile eğitim başlıklı oturumlar yapılacak.

Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan alanlarında uzman isimleri bir araya getiren CAMCA Bölgesel Forumu, 2014'te kurulmuştu.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da CAMCA Bölgesel Forumu başladı - Son Dakika

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