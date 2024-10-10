Kırgızistan\'da Kızılaylar Ortak Ağ Kurdu

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Kırgızistan'da, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye devletlerin Kızılay derneklerince insani yardım alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla "ortak ağ" kurulmasına yönelik imza töreni düzenlendi.

Tören, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ulusal Tarih Müzesi'nin Konferans Salonu'nda yapıldı.

Törene katılan Azerbaycan Kızılay Başkanı Novruzali Aslanov, Kırgızistan Kızılay Başkanı Çingiz Cakıpov, Kazakistan Kızılay Başkanı Erkebek Argınbayev, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Özbekistan Kızılay İcra Müdürü Elvira Amiraliyeva mutabakat zaptına imzasını attı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov'un yanı sıra Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Orta Asya Delegasyonu Başkanı Seval Güzelkılınç, Türk Kızılay Genel Başkan Birinci Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryası'ndan Proje Müdürü Ersin Aydoğan, Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Doğan, Türk Kızılay Orta Asya Delegasyon Başkanı Sevde Nur Söylemez, gönüllüler ile davetliler katıldı.

Tören öncesinde TDT üye devletlerinin Kızılay Başkanları birer konuşma yaptı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, "tarihi bir güne" tanıklık ettiklerini söyledi.

Yılmaz, Kızılay dernekleri arasında yürütülen işbirliği ve projeleri "bir adım daha öteye taşıyarak" resmileştirdiklerini belirterek, "Kırgızistan'ın ev sahipliğinde kasımda yapılacak TDT 11. Zirvesi'nde ortak ağın onaylanmasının ardından sekretaryasını Türkiye'de açacağız." dedi.

Katılımcılara "çok değerli ailem" olarak hitap eden Yılmaz, "Bizler kan kardeşiyiz. Burada kendi köklerimizin olduğu yerde ailemizle bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Bizim milletlerimiz kardeştir. Dolayısıyla acımız aynı, sevincimiz aynı. Birbirimizden hiç farkımız yok." dedi.

Azerbaycan Kızılay Başkanı Aslanov da "Kızılaylarımız yardımlaşma alanında çok iş yaptı. Her birimiz zorlu yolu geçti. Bu yolu hatırlıyoruz ve asla unutmayacağız. Bugünkü görüşmelerimiz bize başarı getireceği inancındayım. Bu büyük olay, gelişmemizde izi kalacaktır. Bu bizim hareketimiz. Prensiplerimize bağlı kalmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Kızılay Başkanı Argınbayev, geçen yıl Kazakistan'da sel baskınları yaşandığını ve halkan 5 milyon dolardan fazla yardım topladıklarını anlattı.

Argınbayev, "Kızılay dernekleri, devletlerine afet durumunda destek olan sivil toplum örgütleridir. Sadece bir parmağımız olsaydı zayıf olurduk, bizler 5 tane parmak gibiyiz. Bir yumruk gibiyiz. Bu demek ki, gücümüz ve imkanlarımız daha da artıyor. Bugün bir heyecanlı anı yaşıyoruz. Bu sadece bugünkü nesillerimizi değil, gelecek kuşaklarımızı etkileyecektir. Bundan sonra birleştirdiğimiz gücümüzü kullanarak ülkelerimizdeki herhangi bir afet durumuna müdahale etmiş olacağız. Bu çok heyecanlı ve önemlidir." diye konuştu.

Özbekistan Kızılay İcra Müdürü Amiraliyeva, afetlerin riskini en aza indirmek için kurdukları ağın faydası olacağını ifade ederek, "İmzalayacağımız mutabakat zaptı ile ortak ulusal derneklerimizin tarihinde yeni bir sayfa açmış olacağız. Bu ağ kardeşliklerimizi artıracak. Mevkidaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

Kırgızistan Kızılay Başkanı Cakıpov, "Halklarımızı ortak dil, kültür ve tarih birleştiriyor. İmzalayacağımız belge ağımızı daha güçlendirecektir. 5 Türk devletimizi birleştiren bu ağ çok önemlidir. Bugün bu ağın doğduğu gündür. Bugünden sonra tarih yazmaya başlayacağız. Bizleri bugün desteklemeye gelenlere teşekkür ediyorum. Desteğiniz bizim için çok önemlidir. Bugünden sonra daha güçlü olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Biz ortak hedeflerimizi yerine getiriyoruz"

IFRC Orta Asya Delegasyonu Başkanı Güzelkılınç, ağın kurulmasına ilişkin "Biz insani yardım alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak hedeflerimizi yerine getiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Büyükelçi Gandilov, "yüzyılın felaketi" olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk dünyasının ulaştırdığı yardımların can kurtardığını kaydetti.