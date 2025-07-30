Kırgızistan'dan Türk akademisyenlere ödül

Kırgızistan tarafından ülkelerinde organ naklindeki gelişmelere katkıda bulunmaları dolayısıyla Malatya İnönü Üniversitesinden 3 akademisyene Devlet Nişanı ve Onur Belgesi verildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Senato Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, üniversitelerinin karaciğer nakli başta olmak üzere sağlıkta dünya markası olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.

Canlı vericili karaciğer naklinde Türkiye ve Avrupa'da birinci, dünyada bazen birinci bazen ikinci sırada yer aldıklarını anlatan Akpolat, "Bugüne kadar yapılan karaciğer nakli sayımız 4 bin 100'e dayanmış durumda. Bu sayının dünyada bir rekoru temsil ettiğini vurgulamak isterim. Kırgız Cumhuriyeti ile üniversitemiz arasında başlatılan akademik işbirliği sonucu çeşitli branşlarda Kırgız sağlık çalışanlarını eğittik." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, üstün mesleki bilgi ve birikimleriyle ülkelerindeki vatandaşlara sağlık hizmeti vererek sıhhat bulmalarını sağlayan Türk doktorlara şükranlarını sunduğunu söyledi.

Türkiye ile ülkeleri arasında sağlık alanındaki işbirliğinin her geçen gün geliştiğine işaret eden Kazakbaev, şöyle konuştu:

"İşbirliğinin gelişmesine ivme kazandıran etken, Ağustos 2020'de açılışı yapılan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin inşası olmuştur. Ağustos 2023'te Türk doktorların katılımıyla ilk böbrek nakli gerçekleştirildi. 2024 yılında ise karaciğer ameliyatları da başarıyla gerçekleşti. Bu yıl 6 Nisan'da Türkiye'den gelen organ nakli ekibi, kronik böbrek yetmezliği bulunan 2 Kırgızistan vatandaşına böbrek nakli ameliyatı yaptı. Turgut Özal Tıp Merkezi gibi Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarında, organ nakli gibi ileri düzeyde uzmanlık alanlarında 76 Kırgız hekim eğitim aldı."

Eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise "Kırgızistan'da hem karaciğer naklini hem de çocuk kök hücre kemik iliği naklini başlattık." dedi.

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz da Bişkek'e karaciğer nakli için ekip arkadaşlarıyla gittiklerini, ameliyatların başarılı geçtiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Kazakbaev, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'a teşekkür belgesi, Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a Kırgız Cumhuriyeti Dostluk Nişanı ve Onur Belgesi, Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile Turgut Özal Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Başkıran'a da Onur Belgesi takdim etti.