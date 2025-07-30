Kırgızistan'dan Türk akademisyenlere ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırgızistan'dan Türk akademisyenlere ödül

30.07.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan tarafından ülkelerinde organ naklindeki gelişmelere katkıda bulunmaları dolayısıyla Malatya İnönü Üniversitesinden 3 akademisyene Devlet Nişanı ve Onur Belgesi verildi.

Kırgızistan tarafından ülkelerinde organ naklindeki gelişmelere katkıda bulunmaları dolayısıyla Malatya İnönü Üniversitesinden 3 akademisyene Devlet Nişanı ve Onur Belgesi verildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Senato Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, üniversitelerinin karaciğer nakli başta olmak üzere sağlıkta dünya markası olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.

Canlı vericili karaciğer naklinde Türkiye ve Avrupa'da birinci, dünyada bazen birinci bazen ikinci sırada yer aldıklarını anlatan Akpolat, "Bugüne kadar yapılan karaciğer nakli sayımız 4 bin 100'e dayanmış durumda. Bu sayının dünyada bir rekoru temsil ettiğini vurgulamak isterim. Kırgız Cumhuriyeti ile üniversitemiz arasında başlatılan akademik işbirliği sonucu çeşitli branşlarda Kırgız sağlık çalışanlarını eğittik." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, üstün mesleki bilgi ve birikimleriyle ülkelerindeki vatandaşlara sağlık hizmeti vererek sıhhat bulmalarını sağlayan Türk doktorlara şükranlarını sunduğunu söyledi.

Türkiye ile ülkeleri arasında sağlık alanındaki işbirliğinin her geçen gün geliştiğine işaret eden Kazakbaev, şöyle konuştu:

"İşbirliğinin gelişmesine ivme kazandıran etken, Ağustos 2020'de açılışı yapılan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin inşası olmuştur. Ağustos 2023'te Türk doktorların katılımıyla ilk böbrek nakli gerçekleştirildi. 2024 yılında ise karaciğer ameliyatları da başarıyla gerçekleşti. Bu yıl 6 Nisan'da Türkiye'den gelen organ nakli ekibi, kronik böbrek yetmezliği bulunan 2 Kırgızistan vatandaşına böbrek nakli ameliyatı yaptı. Turgut Özal Tıp Merkezi gibi Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarında, organ nakli gibi ileri düzeyde uzmanlık alanlarında 76 Kırgız hekim eğitim aldı."

Eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise "Kırgızistan'da hem karaciğer naklini hem de çocuk kök hücre kemik iliği naklini başlattık." dedi.

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz da Bişkek'e karaciğer nakli için ekip arkadaşlarıyla gittiklerini, ameliyatların başarılı geçtiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Kazakbaev, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'a teşekkür belgesi, Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a Kırgız Cumhuriyeti Dostluk Nişanı ve Onur Belgesi, Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile Turgut Özal Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Başkıran'a da Onur Belgesi takdim etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Organ Nakli, Organ Nakli, Kırgızistan, malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'dan Türk akademisyenlere ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
Japonya’da aşırı sıcaklar 16 can aldı 10 binin üzerinde kişi hastanelik oldu Japonya'da aşırı sıcaklar 16 can aldı! 10 binin üzerinde kişi hastanelik oldu
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Devlet Bahçeli, yerli sosyal medya platformu NeXT Sosyal’e katıldı Devlet Bahçeli, yerli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı
Tekirdağ’daki Türkmeneli Göleti’nde su seviyesi yüzde 5’in altına düştü Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü
Rusya’dan Zoom’a 79,6 milyon rublelik dev ceza Rusya'dan Zoom'a 79,6 milyon rublelik dev ceza
Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un heykeli 65 yıl sonra Türkiye’de Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli 65 yıl sonra Türkiye'de
Angola’da akaryakıt zammı protestoları kanlı bitti: 4 ölü, 500 gözaltı Angola'da akaryakıt zammı protestoları kanlı bitti: 4 ölü, 500 gözaltı
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti’ni tanıyacağız İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız

15:01
Kentte kriz derinleşiyor Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta
Kentte kriz derinleşiyor! Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta
14:56
Özel’in şartı kabul edildi CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu’na katılacak
Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak
14:43
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
14:36
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
12:54
Bursa’yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı Nedeni herkese ders olacak cinsten
Bursa'yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı! Nedeni herkese ders olacak cinsten
20:12
Beşiktaş’ta Gedson Fernandes Spartak Moskova yolcusu
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Spartak Moskova yolcusu
20:06
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular acil tahliye edildi
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular acil tahliye edildi
19:58
Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu
Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu
19:49
İzmir’de sıra dışı olay Dolandırıcılar sert kayaya çarptı
İzmir'de sıra dışı olay! Dolandırıcılar sert kayaya çarptı
19:26
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme
Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
19:25
Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı
Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 15:32:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan'dan Türk akademisyenlere ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.