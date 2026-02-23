Kırılganlığın Cesareti: Psikoloji Günleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırılganlığın Cesareti: Psikoloji Günleri Başladı

Kırılganlığın Cesareti: Psikoloji Günleri Başladı
23.02.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İKÜ Psikoloji Kulübü, kırılganlığın gücünü tartışan 7. Psikoloji Günleri'ni başlattı.

İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Psikoloji Kulübü öğrencilerinin, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Özden danışmanlığında düzenlediği 7. Psikoloji Günleri, 'Kırılganlığın Cesareti: Psikolojik Esneklik' temasıyla başladı. Etkinlik, kırılganlığın zayıflık değil; insan olmanın dönüştürücü gücü olduğuna dikkat çekiyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Psikoloji Kulübü tarafından düzenlenen 7. Psikoloji Günleri, 'Kırılganlığın Cesareti: Psikolojik Esneklik' temasıyla bugün Ataköy Kampüsü Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde başladı. İki gün sürecek etkinlikte; psikolojik esneklik kavramı alanında uzman isimlerin sunumlarıyla farklı kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde paylaşılacak. Travma, bağımlılık, metakognitif terapi, şema terapisi, nörobilim ve psikanalitik perspektif gibi başlıklar alanında uzman isimlerle ele alınacak.

İKÜ Psikoloji Kulübü öğrencilerinin, İKÜ Psikoloji Bölümü akademik kadrosundan Dr. Öğr. Üyesi Kadir Özden danışmanlığında düzenledikleri etkinlik; Prof. Dr. Önder Kavakçı, Prof. Dr. Arşaluys Kayır, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Selcen Yetkin Özden, Prof. Dr. Yusuf Özay Özdemir, Uzman Psikolog Kinyas Tekin, Dr. İbrahim Bilgen, Dr. Hilal Bebek, Doç. Dr. Bahar Köse, Dr. Berk Murat Ergün'ün sunumlarına ev sahipliği yapacak.

İKÜ Psikoloji Günleri, zorluklar karşısında ayakta kalabilme ve güçlenebilmenin psikolojik boyutlarını çok yönlü bir çerçevede tartışmaya açarken, üniversite öğrencileri ve ruh sağlığı alanına ilgi duyan katılımcıları bir araya getirecek.

'KIRILGANLIK ZAYIFLIK DEĞİLDİR'

İKÜ Psikoloji Bölümü akademik kadrosundan Dr. Öğr. Üyesi Kadir Özden, 7. Psikoloji Günleri'nin teması olan kırılganlık kavramının önemini şöyle aktardı:

"Kırılganlık temasında çıkış noktamız; kırılganlığı zayıflık olarak değil; ihtiyaçlarımızı, sınırlarımızı ve duygusal deneyimlerimizi görünür kılan temel bir insanlık hali olarak ele almaktı. Kırılganlık yok edilmesi gereken bir eksiklik değil, insan olmanın ortak zemini ve dönüştürücü potansiyelidir."

Kırılganlığın genellikle güçsüzlükle eşleştirilen ve çoğu zaman saklanması gereken bir durum gibi görüldüğüne dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Kadir Özden, kavramın insan doğasındaki yönünü ise şöyle özetledi:

"Kırılganlık, insan olmanın doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Sınırlarımızı fark ettiğimizde, yardım istediğimizde ya da bir kayıpla yüzleştiğimizde kırılganlıkla karşılaşırız. ve çoğu zaman cesaret tam da bu temas noktasında başlar."

Kırılganlık kavramını psikolojik esneklik çerçevesinde ele aldıklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Kadir Özden, İKÜ Psikoloji Günleri kapsamında ele alınan konuları şöyle özetledi:

"Kırılganlığın bireysel, ilişkisel ve toplumsal boyutlarını ele alacak; onunla daha bilinçli, daha şefkatli ve daha cesur bir ilişki kurmanın yollarını tartışacağız. Zorlayıcı deneyimler karşısında; kaçmadan, katılaşmadan ve kendimizi inkar etmeden ilerleyebilme kapasitesini konuşmak istiyoruz. Cesaretin, kırılganlığı ortadan kaldırmakta değil; onunla kalabilmekte ortaya çıktığını vurguluyoruz."

'KIRILGANLIK İNSANA DERİNLİK KATAR'

Dr. Öğr. Üyesi Özden, kırılganlığın insan doğasına katkıları ve günümüzde bireylerin kırılganlıkla baş etme stratejilerini ise şöyle değerlendirdi:

"Kırılganlık insana açıklık ve derinlik katar. İnsan çoğu zaman en rahat olduğu yerde değil, en zorlandığı yerde kendine yaklaşır. Zorlandığımız anlar; neye değer verdiğimizi, nerede sınırlarımızın olduğunu ve hangi ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını ortaya çıkarır. Bu açıdan kırılganlık, insanın kendisiyle temas ettiği bir eşiktir."

Asıl meselenin kırılganlığı ortadan kaldırmak değil; onunla temas edebilmek ve içinden geçerek ilerleyebilmek olduğuna dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Kadir Özden şu ifadeleri kullandı:

"Zorlayıcı deneyimlerle karşılaştığımızda genellikle ya savunmaya geçer ya da geri çekiliriz. Oysa gelişim, kırılganlığı inkar etmeden, onunla birlikte hareket edebildiğimizde mümkün olur. Kaçınmadan, donmadan, katılaşmadan; yaşanan zorluğa rağmen değerler doğrultusunda kapasitesi, sağlıklı baş etmenin temelidir. Bu çerçeveden bakıldığında kırılganlık cesaretin karşıtı değildir. Çoğu zaman cesaretin başladığı yerdir. Bizi geri çeken şey kırılganlığımız değil, ondan kaçmak için verdiğimiz aşırı mücadeledir. Esnekliğimizi kaybettiğimiz yer de tam olarak burasıdır."

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırılganlığın Cesareti: Psikoloji Günleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor
Ferdi Kadıoğlu’nun muhteşem şutu İngiltere’yi salladı Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı
Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı
5 dakikada 3 gol Trabzonspor geriden gelerek kazandı 5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı
Dubai’de tatil yapan Demet Akalın’ın dev tektaşı gündem oldu Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu
Cristiano Ronaldo’dan merak edilen geleceği hakkında açıklama Cristiano Ronaldo'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama
Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti
5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi Cevap çok ağır oldu 5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu
7 dakikada 4 gol attılar Maçın skoru inanılmaz 7 dakikada 4 gol attılar! Maçın skoru inanılmaz
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü

14:13
Dick Advocaat, Dünya Kupası’na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
14:00
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:16
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye’de
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
İstanbul’da vahşet Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
13:10
Meksika’da savaş çıksa kim kazanır İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
13:07
DEM Parti’de köklü yenilik iddiası: Partinin adı değişiyor, yönetim tek isim hariç yenileniyor
DEM Parti'de köklü yenilik iddiası: Partinin adı değişiyor, yönetim tek isim hariç yenileniyor
12:59
Türk futbol tarihine geçen galibiyet 10-0 yendiler
Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler
12:49
CHP’li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaadi için teklif verdi
CHP'li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaadi için teklif verdi
12:33
Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:26:11. #7.11#
SON DAKİKA: Kırılganlığın Cesareti: Psikoloji Günleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.