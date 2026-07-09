Kırklareli'de Babadan Dehşet: İki Cenaze - Son Dakika
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Kırklareli'de Babadan Dehşet: İki Cenaze

Kırklareli\'de Babadan Dehşet: İki Cenaze
09.07.2026 19:58
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Kırklareli'de eski eşi tarafından vurulan kadın ve 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. İkisi de defnedildi.

Kırklareli'nde babası tarafından tabancayla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, Çisem Çalkantı (26) ile 4 yaşındaki kızı Ö.N.K, Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki çocuk parkında oturdukları sırada bir süre önce boşandığı eşi Y.K. ile karşılaştı.

Şüpheli Y.K, silahla eski eşi ile kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan kadın ile kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralı kadın tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Şüpheli ölü bulundu

Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Cesedin zanlıya ait olduğu ve silahla intihar ettiği öğrenildi.

Zanlının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Cenazesi köy camisinden kaldırıldı

Eski eşi tarafından öldürülen Çalkantı için Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Çalkantı'nın cenazesi, Yenice köy camisine getirildi.

Çalkantı'nın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Kılınan namazın ardından Çalkantı'nın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Öte yandan ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen 4 yaşındaki Ö.N.K. da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Öldürülen çocuğun cenazesi de toprağa verildi

Babasının silahla vurması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Ö.N.K. için cenaze töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan küçük kızın cenazesi, Yenice köy camisine getirildi.

Ö.N.K'nın cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

2 şüpheli tutuklandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli Y.K'nın silahı şüpheli O.A. ve Ç.Z'den temin ettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince silah ticareti suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de Babadan Dehşet: İki Cenaze - Son Dakika

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